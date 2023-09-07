الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"مسألة مبدأ وزي الهوا" أعمال علي الحجار حاضرة في برنامج عمر خيرت بمهرجان القلعة

عمر خيرت
عمر خيرت

واصل الموسيقار الكبير عمر خيرت تقديم إبداعاته خلال حفله المقام حاليًا ضمن فعاليات الحفل الختامي لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

وقبل ساعات توافد عدد كبير من جمهور ومحبي الموسيقار عمر خيرت على مسرح المحكى، لحضور حفله المقام حاليًا ضمن فعاليات مهرجان القلعة للغناء والموسيقى في دورته الـ31، ليختتم به الدورة المقامة حاليًا.

 

حفل عمر خيرت في مهرجان القلعة

 ولم ينس عمر خيرت تقديم أعماله مع الفنان الكبير علي الحجار كعادته حفلاته دائما وخلال الحفل قدم أعمالا له مع الحجار منها موسيقى أغنية “مسألة مبدأ” اليت دائما ما تتواجد مع خيرت في برنامج حفلاته ويحبها الجمهور بشكل كبير كما قدم موسيقى أغنية “زي الهوا” التي قدمها مع علي الحجار من قبل.

وصعد الموسيقار الكبير على مسرح محكى القلعة وفرقته الموسيقية وسط حفاوة كبيرة من الآلاف من الجمهور المحتشد لمشاهدة حفله السنوي، حيث نفدت التذاكر خلال ساعات معدودة من طرحها للجمهور.

وبدأ عمر خيرت حفله الليلة بمقطوعته الموسيقية افتتاحية مصرية وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حرص على الحضور الليلة.

حفل عمر خيرت في مهرجان القلعة حفل عمر خيرت عمر خيرت مهرجان القلعة علي الحجار

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