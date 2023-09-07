متحدث قطاع الأعمال: إنتاج 125 طن غزول من أقمشة الجينز يوميًا

كشف منصور عبد الغنى، المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال العام، عن جهود الدولة في تطوير صناعة الملابس.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إن صادرات مصر من الملابس الجاهزة ارتفعت لتحقق 2.5 مليار دولار خلال عام 2022.

وأضاف أن تم إنشاء أول مصنع لإنتاج أقمشة الجينز فى مصر، ضمن الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج بعيداً عن القطاع الخاص.

وأشار إلى أن هناك مشروعا كاملا لدعم صناعة الانسجة بتكلفة 50 مليار جنيه في إطار جهود الدولة في دعم صناعة الأقمشة والغزل والنسيج، موضحاً أن هذا المصنع يقدم إنتاج يومي 125 طن غزول سميكة لأقمشة الجينز بدلًا من الاستيراد من الخارج؛ لتوفير العملة الصعبة.