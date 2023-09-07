المايسترو محمد عبدالستار يكشف لـ"الحياة" آلية اختيار المشاركين في حفل مهرجان القلعة

أكد المايسترو والمدرب في مركز تنمية المواهب في دار الأوبرا المصرية، الدكتور محمد عبدالستار، أنه ظل لمدة شهر يعمل على اختيار المشاركين في حفل اليوم ضمن مهرجان القلعة، متابعًا أنه يتم اختيار الأنسب والأصلح لتهيئتهم وتقديم الحفل.

قال خلال حواره مع الإعلامية منى المراغي على قناة "الحياة"، مساء اليوم الخميس، على هامش مهرجان القلعة في دورته الـ31، إن الفرقة الخاصة بالمركز قدمت اليوم أعمال متنوعة بين الطربية والشعبية والفلكلور على حسب مساحة كل صوت، مشددًا على أنه كل سنة المركز يشارك في مهرجان القلعة.

حفل عمر خيرت بمهرجان القلعة

قدم "عبدالستار" الشكر إلى الدولة ووزارة الثقافة على تقديم المهرجان، مبينًا أنه يمكن التحاق الأطفال بالمركز من سن 7 سنوات وبالنسبة إلى الشباب فهو من سن 14 سنة لمواكبة مرحلة تغيير الصوت عند الغناء بشكل سليم.

ويسدل المهرجان الستار على هذه الدورة بحفل عالمي يحييه الموسيقار الكبير عمر خيرت، يُنقل على الهواء مباشرة على قناة الحياة اليوم.

حضر الحفل، الآلاف من جمهور خيرت، وذلك للاستمتاع بموسيقاه التي يقدمها ومن بينها "قضية عم أحمد"، "فيها حاجة حلوة"، "إعدام ميت"، وغيرها من الموسيقى التي قدمها على مدار مشواره الفني.

يذكر أن قناة "الحياة" تنقل فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء بشكل يومي على الهواء مباشرة، ومن أهم الحفلات التي نقلتها الحياة، هاني شاكر، مدحت صالح، علي الحجار، هشام عباس، شيخ المنشدين ياسين التهامي وغيرهم من الحفلات التي حققت نجاحا ورواجا كبيرا عبر السوشيال ميديا.

وأذاعت قناة "الحياة" بداية من يوم الجمعة 25 أغسطس حفلات الدورة الــ31 من مهرجان القلعة بشكل حصري على الهواء مباشرة، حيث شهدت الليلة الافتتاحية عدد من التكريمات لنجوم وصناع الموسيقى والغناء، كما شهدت فقرة غنائية للمطربة فايا يونان وبعدها سهرة مع النجم مدحت صالح.

تذيع قناة الحياة، على مدار أسبوعين حفلات لأبرز وأهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، ومن بينهم هاني شاكر، علي الحجار، وليد توفيق، نادية مصطفى، هشام عباس، سيمون، عمر خيرت، مصطفى حجاج، وغيرهم من أبرز نجوم الموسيقى والغناء.

تأتي إذاعة حفلات مهرجان القلعة، استمرارًا للفعاليات الفنية والثقافية التي تذيعها قناة الحياة بشكل حصري، وآخرها حفلات مهرجان العلمين وحفل مهرجان القاهرة للدراما وحفل الأساتذة ومهرجان جرش ومهرجان أسوان وغيرها من الفعاليات الفنية والثقافية.



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