تنقله "الحياة" حصريًا.. لقطات من مشاركة مركز تنمية المواهب فى مهرجان القلعة

قدم مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية فقرات مميزة، مساء اليوم الخميس، في حفل ختام مهرجان القلعة في دورته الـ31، والذي تنقله قناة "الحياة" حصريًا على شاشتها.

نشرت منصات قناة "الحياة" على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لكورنال مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا، والذي قدم العديد من الأغنيات ومنها "غنيلي شوي وخد عينيا"، وكذلك أوبريت "الليلة الكبيرة والعالم كتيرة"، و"طاير يا هوا طاير على المينا" والتي قدمها كورال شباب وأطفال المركز وسط تفاعل كبير من جانب الحضور.

حفل عمر خيرت بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

ويسدل المهرجان الستار على هذه الدورة بحفل عالمي يحييه الموسيقار الكبير عمر خيرت، يُنقل على الهواء مباشرة على قناة الحياة اليوم.

حضر الحفل، الآلاف من جمهور خيرت، وذلك للاستمتاع بموسيقاه التي يقدمها ومن بينها "قضية عم أحمد"، "فيها حاجة حلوة"، "إعدام ميت"، وغيرها من الموسيقى التي قدمها على مدار مشواره الفني.

يذكر أن قناة "الحياة" تنقل فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء بشكل يومي على الهواء مباشرة، ومن أهم الحفلات التي نقلتها الحياة، هاني شاكر، مدحت صالح، علي الحجار، هشام عباس، شيخ المنشدين ياسين التهامي وغيرهم من الحفلات التي حققت نجاحا ورواجًا كبيرًا عبر السوشيال ميديا.

وأذاعت قناة "الحياة" بداية من يوم الجمعة 25 أغسطس حفلات الدورة الــ31 من مهرجان القلعة بشكل حصري على الهواء مباشرة، حيث شهدت الليلة الافتتاحية عددا من التكريمات لنجوم وصناع الموسيقى والغناء، كما شهدت فقرة غنائية للمطربة فايا يونان وبعدها سهرة مع النجم مدحت صالح.

تذيع قناة الحياة، على مدار أسبوعين حفلات لأبرز وأهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، ومن بينهم هاني شاكر، علي الحجار، وليد توفيق، نادية مصطفى، هشام عباس، سيمون، عمر خيرت، مصطفى حجاج، وغيرهم من أبرز نجوم الموسيقى والغناء.

تأتي إذاعة حفلات مهرجان القلعة، استمرارًا للفعاليات الفنية والثقافية التي تذيعها قناة الحياة بشكل حصري، وآخرها حفلات مهرجان العلمين وحفل مهرجان القاهرة للدراما وحفل الأساتذة ومهرجان جرش ومهرجان أسوان وغيرها من الفعاليات الفنية والثقافية.