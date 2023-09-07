خبير اقتصادي يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" أسباب تدهور الين الياباني

أوضح عادل الدلفي، الخبير الاقتصادي، أسباب تدهور الين الياباني، قائلاً: "إن اليابان تعاني من أزمات عدة تجاه الدولار الأمريكي، سبقتها أزمة عام 2022 وهي نفس الحالة التي تمر بها اليابان حاليًا، وتم معالجتها من قبل تدخل الحكومة".

وأضاف عادل الدلفي خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الحكومة اليابانية سوف تتدخل خلال الأيام المقبلة خاصة بعد تصريحات باول ريس الخزانة الأمريكية الذي صرح بأنه يوجد علاجات كثيرة جدًا للاقتصاد الأمريكي والدولار الأمريكي من خلال زيادة نسبة الفائدة وزيادة السقف الائتماني الذي حقق مكاسب أدت إلى تدهور الين الياباني.

وأوضح أن الين الياباني صعد إلى درجتين من 145 إلى 147 وأكثر، وقد جاء ذل نتيجة التصريحات التي حدثت مؤخرًا، لافتًا إلى أن الاقتصاد الياباني هو اقتصاد متين جدًا ويرتكز إلى مقومات كبيرة جدًا حافظت على نموه لمدة 20 عامًا.