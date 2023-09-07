الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير اقتصادي يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" أسباب تدهور الين الياباني

الين الياباني
الين الياباني

أوضح عادل الدلفي، الخبير الاقتصادي، أسباب تدهور الين الياباني، قائلاً: "إن اليابان تعاني من أزمات عدة تجاه الدولار الأمريكي، سبقتها أزمة عام 2022 وهي نفس الحالة التي تمر بها اليابان حاليًا، وتم معالجتها من قبل تدخل الحكومة". 

وأضاف عادل الدلفي خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الحكومة اليابانية سوف تتدخل خلال الأيام المقبلة خاصة بعد تصريحات باول ريس الخزانة الأمريكية الذي صرح بأنه يوجد علاجات كثيرة جدًا للاقتصاد الأمريكي والدولار الأمريكي من خلال زيادة نسبة الفائدة وزيادة السقف الائتماني الذي حقق مكاسب أدت إلى تدهور الين الياباني. 

وأوضح أن الين الياباني صعد إلى درجتين من 145 إلى 147 وأكثر، وقد جاء ذل نتيجة التصريحات التي حدثت مؤخرًا، لافتًا إلى أن الاقتصاد الياباني هو اقتصاد متين جدًا ويرتكز إلى مقومات كبيرة جدًا حافظت على نموه لمدة 20 عامًا.

عادل الدلفي خبير اقتصادي اليابان الين الياباني برنامج المراقب تدهور الين الياباني

الأكثر قراءة

المحكمة الاقتصادية تودع حيثيات حبس مرتضى منصور 6 أشهر لسبه موظفة

رابط مفتوح.. نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023

محاكمة سلمى الشيمي.. الحبس سنتان وغرامة 100 ألف جنيه

منها شرب الأعشاب والليمون.. 4 طرق بسيطة لتنظيف القولون من السموم

ترتيب الكرة الذهبية 2023.. صلاح وميسي وامبابي في المقدمة

مصطفى بكرى يطالب بتحويل هؤلاء لمحاكمة عسكرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال