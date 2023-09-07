كورال تنمية المواهب يبدأ حفله بمهرجان القلعة بـ"الليلة الكبيرة"

بدأت قبل قليل فعاليات الليلة الختامية للدورة الـ 31 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

حفل عمر خيرت بمهرجان القلعة

وبدأ كورال تنمية المواهب الحفل قبل حفل عمر خيرت من خلال أوبريت الليلة الكبيرة وسط تفاعل كبيرة من الجمهور مع الأصوات المصرية الرائعة.

ويصعد الموسيقار العالمي عمر خيرت بعد قليل لتقديم الحفل الرئيسي في ختام فعاليات المهرجان حيث احتشد الآلاف لسماع نغمات الموسيقار العالمي الكبير.

ومن المقرر أن يقدم "خيرت" مجموعة من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة منها: "ليلة القبض على فاطمة"، "خلى بالك من عقلك"، "عارفة"، "العرافة"، "العطور الساحرة"، "ضمير أبله حكمت"، "عم أحمد"، "الخواجة عبدالقادر"، "البخيل وأنا"، "100 سنة سينما"، "أطل وجه القمر"، "هويد الليل"، "جيران الهنا"، "عفوًا أيها القانون"، "مافيا"، و"فيها حاجة حلوة" وغيرها.

عاش جمهور مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الـ31، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، مساء أمس، على مسرح «محكى القلعة»، ليلة غنائية مختلفة مع المطربتين نسمة محجوب ولينا شاماميان، إلى جانب عزف متميز من فريق التشيللو «ستيت أوف هارموني».