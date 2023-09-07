مرفق الكهرباء يوضح أسباب إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء

نشر جهاز مرفق الكهرباء عبر موقعه الرسمي أسباب إضاءة لمبة باللون الاصفر بالعداد الكهربائي الديجيتال أو مسبوق الدفع.

وأوضح ما هى الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب التعرض لمحضر سرقة التيار، وفيما يلي يوضح جهازتنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أسباب إضاءة لمبة التلاعب و الخطوات التي يجب اتباعها عند ظهورها:

◘ أولاً: أسباب إضاءة لمبة التلاعب:

1- فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.

2- عمل وصلة "كوبرى" على العداد لسرقة التيار.

3- تغيير أسلاك التوصيل بدون مراجعة شركة الكهرباء.

4- نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه بدون مراجعة شركة الكهرباء.

5- حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.

6- نقل العداد من مكانه أو حدوث حركات اهتزاز.

ثانيا الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب التعرض لمحضر سرقة التيار:

1-الاتصال على رقم 121 لإرسال شركة التوزيع التابع لها مندوبا لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب.

2- مندوب الشركة سيقوم بتثبيت الطرفين العمومي في العداد مع طرفي الشقة مع عودة الأطراف المهتزة إلى مكانها الطبيعي.

3-بالنسبة العداد مسبوق الدفع يقوم المندوب بتفعيل كارت الشحن ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه".

كما نشر تنبيه بضرورة ترك مسافات كافية تتراوح بين 10 - 15 سم من خلف الثلاجة وترك مسافة لا تقل عن 5 سم عن اليمين واليسار وذلك لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط مما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية

فيما كشف جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن الخطوات التي يجب اتباعها المشتركون عند فقط كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع وحدد تلك الخطوات في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

ووفق لما نشرته صفحة جهاز مرفق الكهرباء تحت عنوان «لو فقدت كارت الشحن الخاص بالعداد مسبوق الدفع تعمل إيه؟»

وذكر أن هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها في حالة فقدان كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع وفيما يلي أهم الخطوات التى يجب اتباعها: