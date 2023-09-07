يوسف الحسينى: فخور بالمشاركة فى مؤتمر ملتقى الأحزاب لدعم ترشح الرئيس السيسى

وصل الإعلامى يوسف الحسينى، لمحافظة الشرقية، لتقديم مؤتمر ملتقى الأحزاب لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية مقبلة.

وأكد الحسينى، أنه فخور بالمشاركة فى ذلك الحدث العظيم، لافتا إلى أن إجماع كافة طوائف الشعب لتأييد قيادتهم السياسية هو من أعظم الأحداث التى لا يتوانى أى مصرى عن الحضور للمشاركة فيها.

وشهدت مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، انطلاق أول مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية جديدة، بمشاركة الأحزاب والكيانات السياسية المصرية، والآلاف من أهالي المحافظة.

فقد تم اختيار محافظة الشرقية، لتكون نقطة انطلاق مؤتمرات وفعاليات تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفترة رئاسية جديدة، اليوم، ليجتمع أحزاب مصر، برؤسائهم، حيث يتواجد ما يزيد على ٦٠ حزبًا، إلى جانب حضور نواب محافظة الشرقية، من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بما يزيد على ٣٥٠ نائبًا ونائبة من أبناء الشرقية، ونواب عدد من المحافظات الأخرى، إلى جانب حشد كبير من أهالي المحافظة وكافة محافظات مصر من المؤيدين لترشح الرئيس عبدالفتاح السىيسي.

ويشهد المؤتمر حالة من الاستنفار الأمنى المكثف، من قبل قوات الشرطة والأمن المركزى، وقوات الحماية المدنية، لتسود حالة من الأمان أثناء انعقاد المؤتمر.

وتواجد عدد كبير من الأهالى وأطفالهم حاملين أعلام مصر، للإجماع على تأييد ترشح الرئيس السيسى لفترة جديدة لإكمال خطة التنمية التى بدأها.

مؤتمر ملتقى الأحزاب لدعم ترشح الرئيس السيسى

مؤتمر ملتقى الأحزاب لدعم ترشح الرئيس السيسى

مؤتمر ملتقى الأحزاب لدعم ترشح الرئيس السيسى

مؤتمر ملتقى الأحزاب لدعم ترشح الرئيس السيسى

مؤتمر ملتقى الأحزاب لدعم ترشح الرئيس السيسى

مؤتمر ملتقى الأحزاب لدعم ترشح الرئيس السيسى

مؤتمر ملتقى الأحزاب لدعم ترشح الرئيس السيسى

مؤتمر ملتقى الأحزاب لدعم ترشح الرئيس السيسى