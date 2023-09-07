الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير اقتصادى: غياب الرئيس الصينى ونظيره الروسى عن قمة العشرين يقلل من قيمتها

الرئيس الصيني ونظيره
الرئيس الصيني ونظيره الروسي

قال الدكتور مراد كواشي، الخبير الاقتصادي، إن قمة العشرين هذه المرة تعقد في ظروف استثنائية جدًا وفي ظل خلافات دولية على أعلى مستوى". 

وأضاف "كواشي" خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن غياب الرئيس الصيني ونظيره الروسي عن قمة العشرين يقلل من قيمتها، كما أن وجود خلافات أخرى خاصة بين الصين والهند من جهة، وبين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، وما يحدث الآن على مستوى الحرب الروسية الأوكرانية، كل هذا يجعل ما سوف تخرج به هذه القمة لن يتعدى الشعارات. 

تنازعات وتناقضات 

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذه القمة تتكون من مجموعة تساهم بـ85% في الاقتصاد العالمي كما تساهم بـ75% من التجارة العالمية، وهي تمثل ثلثي سكان العالم، إلا أنه داخل هذه المجموعة هناك العديد من التناقضات وهناك العديد من الدول ربما متنازعة فيما بينها. 

قمة العشرين الصين روسيا برنامج المراقب اقتصاد مخرجات قمة العشرين

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