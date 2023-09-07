علاء عابد: الرئيس السيسى أرسى قواعد التعددية الحزبية فى مصر

وجه علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، التحية والتقدير لـ الرئيس السيسى، مؤكدًا أننا لم نر التعددية الحزبية في مصر إلا بدعم منه.

كما رحب نائب رئيس حزب مستقبل وطن بالمشاركين ملتقي الأحزاب والكيانات السياسية المصرية الذي يضم حزب مستقبل وطن وحزب حماة الوطن، وحزب المؤتمر، وحزب الشعب الجمهورى، وحزب مصر الحديثة، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومجلس القبائل والعائلات المصرية بمحافظة الشرقية.

وهنأ عابد جميع نواب الشرقية على دورهم الكبير في إثراء العمل الحزبي والسياسي، لافتًا إلى أن نص المادة الخامسة من الدستور التي أكدت التعددية السياسية والحزبية، ولم تحدث من قبل سوي في عهد القائد والزعيم عبدالفتاح السيسي، وهناك إنجازات تم في كافة المجالات.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، فى كلمته بملتقى الأحزاب والكيانات السياسية المصرية الذي عقد بمدينة بالزقازيق إلى تحقيق إنجازات كبيرة بدعم الرئيس والظهير الشعبي الكبير وغير المسبوق.

١٠٠ فعالية لمستقبل وطن

وأشاد عابد بجهود حزب مستقبل وطن َتنظيم اكثر من ١٠٠ فعالية علي مستوي المحافظة للإشادة بالتعددية الحزبية التي حدثت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مجهودات البرلمان

قال عابد إن البرلمان قام بمجهودات كبيرة وأعضائه، حيث بلغت عدد ساعات العمل 205 ساعات عمل، وعدد المتحدثين 524 نائبًا، وبلغت مداخلات النواب نحو 4438 مداخلة، وبلغت القوانين نحو (188) قانونا بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1684).

ملتقى الأحزاب بالشرقية

وبدأ مساء اليوم بمدينة الزقازيق بالشرقية ملتقى الأحزاب والكيانات السياسية المصرية، بحضور أكثر من ٦٠ حزبا سياسيا يتقدمهم مستقبل وطن في تظاهرة حب وتأييد ودعم لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة.