استعدادًا للكونفدرالية.. سامسون يقود الزمالك للفوز على السكة الحديد بثلاثية

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز على السكة الحديد بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب الكلية الحربية.

وخاض الزمالك تلك المباراة ضمن استعدادات الفريق الأبيض للموسم الجديد، والذي سيستهله بمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر إقامتها يوم 16 سبتمبر الجاري في تنزانيا، ضمن ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية.

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أكينيولا يسجل هدفين في انتصار الزمالك

سجل البنيني سامسون أكينيولا هدفين، وناصر منسي هدفًا في شباك السكة الحديد في المباراة الودية التي أقيمت على ستاد الكلية الحربية.

وبدأ الزمالك بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: عبد الرحمن نفاد

خط الدفاع: محمود علاء - مصطفى الزناري - مصطفى شكري

خط الوسط: محمد حسام بيسو - محمد أشرف روقا - يوسف أوباما - مصطفى شلبي

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سامسون أكينيولا - ناصر منسي

وكان ناصر منسي قد سجل هدفا في الدقيقة العاشرة من بداية المباراة، قبل أن يحرز سامسون أكينيولا الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة من الشوط الثاني بعد تصويبة قوية داخل منطقة الجزاء.

وبعد دقيقة واحدة أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني له والثالث لصالح الزمالك.

وأجرى الجهاز الفني للزمالك عدد من التغييرات حيث شارك كلاً من:

محمد عبد الشافي - عمر جابر - محمدعبد الغني - المثلوثي - دونجا - نيمار - إيشو - محمود علاء - الزناري - أوباما- نداي- سامسون - مصطفى شلبي

في الشوط الثاني، كما تم الدفع بالحارس معاذ علاء بدلا من عبد الرحمن نفاد.

كما تم إشراك عدد من اللاعبين الشباب في الشوط الثالث مثل محمد صلاح وكريم عبد الحق ومحمد حسام بيسو بالإضافة إلى سيد نيمار.

مباراة ودية أخرى أمام سيراميكا كليوباترا

من المنتظر أن يخوض الزمالك مباراة ودية أخرى يوم 11 سبتمبر أمام سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.