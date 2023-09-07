ميمي جمال: الست عادي تصالح زوجها لأن الراجل راجل وعنده كرامة

تحدثت الفنانة ميمي جمال، عن علاقتها بزوجها الراحل الفنان حسن مصطفى، قائلة: "في مواقف كتير لازم الست تتنازل عشان المركب تمشي وتحافظ على استقرار بيتها".

وقالت خلال لقاء لها ببرنامج "كلام ما بيننا"، المذاع على قناة "صدى البلد": "ساعات كتير كنت أنا اللي بصالحه في وقت الزعل، الراجل راجل وعنده كرامة والست لازم تحافظ على كرامة جوزها ومتخليهوش ينزل من نفسه كتير".

وأضافت مازحة: "كنت باجي وأسأله واجس النبض كدة عشان متكسفش واقوله اجي ولا إيه"، موضحة أنها لاتفضل أن ترى ضعف زوجها حتى وإن كان لها.

ميمي جمال: الثقة أهم ما كان في علاقتنا

وتابعت: "لو كان حسن هو اللي غلطان مكنش بيستنى ويجي يعتذر عن غلطه، لازم الكل يعدي لبعضه عشان الدنيا تمشي".

وأكدت الفنانة ميمي جمال أنها كانت تتبادل الثقة مع زوجها والتي تعتبرها أهم وأكثر أسباب نجاح أي زواج.