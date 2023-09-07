بكري: الحديث عن عودة الإخوان للمشهد السياسي غير قانوني ويستحق المحاسبة

علق الكاتب الصحفي مصطفى بكري، على دعوى أحد المرشحين للرئاسة لعودة الإخوان للمشهد السياسي، قائلًا: "مايقال حاجة تزعج أى حد خايف على بلده".

وأضاف خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، واللي يقول إحنا نسينا أقوله لا دماء الشهداء تطاردنا في كل مكان، ومصلحة الوطن فوق الجميع".

بكري: منزعج من الحديث عن عودة الإخوان للمشهد السياسي

وتابع: "اللي منزعج منه إن لما يجي واحد يترشح للرئاسة ويطلب عودة الإخوان للمشهد السياسي"، موضحًا أن عودة الإخوان غير قانونية ودستورية".

وتسائل: "غزل هدفه انتخابي أم حديث اعتباطي، أم أجندة جرى الاتفاق عليها دون الاهتمام بمصلحة البلد"، مؤكدا أن المنسق العام لحملة أحمد طنطاوي المرشح للانتخابات الرئاسية أكد الترحيب بعودة الإخوان للمشهد السياسي.

وأكد بكري أن هذا الكلام يصطدم مع الدستور، ويصطدم مع مصلحة الشعب، ويستحق المحاسبة، مشيرا إلى أنه يعتبر رهان على أصوات الإخوان الذين قررا التصويت ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي.