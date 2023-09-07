فاطمة السيد أحمد تسأل: "ليه معملناش فيلم عن الإخوان ودورهم في الترويج للعنف"

تساءلت الدكتورة فاطمة السيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، عن دور القطاع الخاص في إنتاج أفلام خاصة بمرحلة التنظيم الإخواني وتأثيره السلبي على المجتمع.

عدم وجود إرادة للدولة في دعم السينما والدراما

جاء ذلك فى جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية بشأن ملف الصناعات الثقافية ردا على المخرج خالد يوسف والذي أكد على عدم وجود إرادة للدولة في دعم السينما والدراما.

فاطمة: ليه معملناش فيلم عن الإخوان ودورهم في الترويج للعنف

وقالت أيضا :"ليه معملناش فيلم عن الإخوان ودورهم في الترويج للعنف رغم مرور ١٠ سنوات حتى الآن من جانب القطاع الخاص"، فيما عقب عليها د. أحمد زايد مقرر لجنة الثقافة والهوية بقوله :"ده خالد يوسف صور ٣٠ يونيو كلها".

وانطلقت منذ قليل جلسات الأسبوع السادس للمحور المجتمعى بالحوار الوطني، حيث تتضمن جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، السينما والدراما التليفزيونية، وأخرى حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، المسرح والموسيقى والغناء، وبالتوازى معها تعقد لجنة الشباب، جلستين بعنوان التمكين السياسى للشباب، ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.

وتأتى الجلسات النقاشية، بعد أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة "السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي" يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.