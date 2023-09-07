“عاش هنا”.. تركيب لوحة للإعلامى حمدى قنديل بدلًا من المسروقة

أعاد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة مهندس محمد أبو سعدة، تركيب لوحة بديلة للوحة المفقودة للكاتب الكبير حمدي قنديل، جاء ذلك بناءًا على توجيهات وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

وناشد المهندس محمد أبوسعدة، أصحاب العقارات بأن يتعاونوا في الحفاظ على هذه اللوحات لأن الشخصيات الذين جاءوا ضمن هذا المشروع يستحقون كل التقدير والتكريم، لافتا إلى أن هذه اللوحات التعريفية تعد درع تكريم لهم، وقام الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بتحرير محاضر سرقة بخصوص البلاغات الواردة.



يذكر أن مشروع "عاش هنا" يأتي تنفيذًا لبروتوكول التعاون الذي سبق ان وقع بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والجهاز القومي للتنسيق الحضاري لتوثيق الأماكن التي عاش بها رموز الوطن.

تفاصيل سرقة لوحة الإعلامي الراحل حمدي قنديل

فوجئت الفنانة نجلاء فتحى بعدم وجود اللافتة التي تم تعليقها منذ فترة على مدخل العمارة التي تسكن فيها، والتي قضت فيها سنوات زواجها مع الكاتب حمدى قنديل في شارع الميرغني بمصر الجديدة.

وعندما علمت نجلاء فتحي بذلك، قامت بتحرير محضر عن طريق إرسال نجلتها ياسمين بصحبة والدها سيف أبو النجا إلى قسم شرطة مصر الجديدة من أجل تحرير محضر سرقة، وجرى معاينة المكان والاجتماع بحارس العقار والعقارات المجاورة من أجل سؤالهم عن السرقة التي تمت.

وطالبت الفنانة القديرة بسرعة تركيب لوحة جديدة تحمل اسم الراحل العظيم حمدي قنديل واستغاثت بوزارة الثقافة لتنفيذ هذا المطلب.

وقد عبر المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، عن غضبه الشديد من سرقة لوحة الكاتب الراحل، مشددًا على ضرورة تغيير سلوكيات الناس، والأدق أن يكون لهم دور في الحفاظ على هذه اللوحات، لأن الشخصيات الذين جاءوا ضمن المشروع يستحقون منا كل التقدير والتكريم، وهذه اللوحات بمثابة "درع" لهم.