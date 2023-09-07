الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

“عاش هنا”.. تركيب لوحة للإعلامى حمدى قنديل بدلًا من المسروقة

حمدي قنديل
حمدي قنديل

أعاد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة مهندس محمد أبو سعدة، تركيب لوحة بديلة للوحة المفقودة للكاتب الكبير حمدي قنديل، جاء ذلك بناءًا على توجيهات وزيرة الثقافة  الدكتورة نيفين الكيلاني.

وناشد المهندس محمد أبوسعدة، أصحاب العقارات بأن يتعاونوا في الحفاظ على هذه اللوحات لأن الشخصيات الذين جاءوا ضمن هذا المشروع يستحقون كل التقدير والتكريم، لافتا إلى أن هذه اللوحات التعريفية تعد درع تكريم لهم، وقام الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بتحرير  محاضر سرقة بخصوص البلاغات الواردة.


يذكر أن مشروع "عاش هنا" يأتي تنفيذًا لبروتوكول التعاون الذي سبق ان وقع بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والجهاز القومي للتنسيق الحضاري لتوثيق الأماكن التي عاش بها رموز الوطن.

تفاصيل سرقة لوحة الإعلامي الراحل حمدي قنديل 

فوجئت الفنانة نجلاء فتحى بعدم وجود اللافتة التي تم تعليقها منذ فترة على مدخل العمارة التي تسكن فيها، والتي قضت فيها سنوات زواجها مع الكاتب حمدى قنديل في شارع الميرغني بمصر الجديدة.

وعندما علمت نجلاء فتحي بذلك، قامت بتحرير محضر عن طريق إرسال نجلتها ياسمين بصحبة والدها سيف أبو النجا إلى قسم شرطة مصر الجديدة من أجل تحرير محضر سرقة، وجرى معاينة المكان والاجتماع بحارس العقار والعقارات المجاورة من أجل سؤالهم عن السرقة التي تمت.

وطالبت الفنانة القديرة بسرعة تركيب لوحة جديدة تحمل اسم الراحل العظيم حمدي قنديل واستغاثت بوزارة الثقافة لتنفيذ هذا المطلب.

وقد عبر المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، عن غضبه الشديد من سرقة لوحة الكاتب الراحل، مشددًا على ضرورة تغيير سلوكيات الناس، والأدق أن يكون لهم دور في الحفاظ على هذه اللوحات، لأن الشخصيات الذين جاءوا ضمن المشروع يستحقون منا كل التقدير والتكريم، وهذه اللوحات بمثابة "درع" لهم.

الجهاز القومي للتنسيق الحضاري حمدي قنديل محمد أبوسعدة مشروع عاش هنا تفاصيل سرقة لوحة الإعلامي الراحل حمدي قنديل

الأكثر قراءة

عاجل.. ذا أثلتيك: محمد صلاح لن ينضم لاتحاد جدة هذا الموسم

خالد يوسف: نعاني من "الإتاوات" خلال التصوير .. وضياء رشوان يرد عليه

جريمة بشعة فى الشرقية.. سيدة تستدرج صغيرًا وتضعه داخل جوال وتلقيه بالترعة

زواج حسن شاكوش وطليقته بدأ بترند رومانسى وانتهى بسب ثم الصلح

بأسلوب المغافلة.. حبس نشال هواتف المواطنين فى الموسكى

بدون ترخيص.. معاينة النيابة الإدارية لعقار مصر القديمة المحترق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

أسامة مهران

ولاية جديدة.. المحقق والمأمول

ماجد أبادير

طموحنا يحمل الكثير

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال