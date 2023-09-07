الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد الجندى: أخطر 3 مصائب فى الفتوى الإلكترونية (فيديو)

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه تقدم ببحث للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتمت الموافقة عليه وستتم مناقشته فى مؤتمر الفضاء الإلكتروني الذي سيقعد السبت المقبل، لافتًا إلى أنه ناقش الأخطاء التي تنتج عن الفتاوى الإلكترونية. 

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "أول مصيبة هى أن تصدر للفتوى غير المتخصص، رغم الفوائد الكبيرة للفتاوى على الإنترنت، بتلاقي واحد قاعد بمنتهى الأريحية ويقول الشيخ ده منافق وده آفاق". 

يجب التصدي للفتاوى الإلكترونية

وتابع: "ثانى مصيبة، التعصب المذهبى، تلاقى حد من مذهب معين يغلط تلاقى اتباعه يدافعوا عنه، عشان إيه التعصب المذهبي". 

وأردف: "ثالث مصيبة، هو عدم مراعاة مخالفة الأعراف، فى عرف فى كل دولة، وعندنا قوانين وأعراف وتقاليد فى كل دولة مختلفة عن أي دولة ثانية، يعني ممكن الفتوى تختلف من مكان لآخر، وتلاقى واحد يجهل فقه الواقع، يعنى تلاقي واحد يفتيك وهو في بلد مختلفة، طالما لا يتعارض مع الشرع، فالعرف قد يقيد مباح، وقد يفرض سلوكًا على غيره".  

خالد الجندي لعلهم يفقهون DMC الفتاوى الإلكترونية

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