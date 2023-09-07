رئيس منصة watch it: رفع سقف الحريات يسهم بقوة فى مزيد من المنافسة

قالت نشوى جاد، رئيس مجلس إدارة منصة watch it إن رفع سقف الحريات يسهم بقوة فى مزيد من المنافسة للأعمال الفنية، خاصة تلك التى يتم عرضها عبر المنصات:"حرية الإبداع شيء مهم جدًّا فالفن رسالة تعكس ما يدور فى المجتمع ومن ثم رفع سقف الحريات خطوة لمزيد من المنافسة للأعمال الفنية المصرية".

جاء ذلك فى كلمتها بلجنة الثقافة والهوية الوطنية حول ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول: السينما والدراما والتليفزيونية بالحوار الوطنى.

◘ دور المركز القومي للسينما

أضافت نشوى أن تشجيع شركات الإنتاج الصغيرة والبت فيما يخص التصاريح والضرائب التى تؤثر على ميزانيات هذه الشركات، مشددة على أهمية دور المركز القومي للسينما، وكيف يمكن أن يسهم فى الترويج للسياحة المصرية من خلال استغلال الأماكن المتاحة والخلاّبة التي تمتلكها الدولة المصرية للتصوير فيها، مشددة على ضرورة تذليل العقبات بشأن التصوير فى مختلف الأماكن سواء السياحية أو غيرها.

شددت على ضرورة محاربة القرصنة، لخطورتها على الصناعة، لافتة إلى رعاية الأعمال الصغيرة لتشجيع القائمين عليها وتقديم النماذج الناجحة.

وانطلقت اليوم جلسات الأسبوع السادس للمُحور المجتمعى بالحوار الوطني، حيث تتضمن جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، السينما والدراما التليفزيونية، وأخرى حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، المسرح والموسيقى والغناء بالتوازى معها تعقد لجنة الشباب جلستين بعنوان التمكين السياسى للشباب، ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.

تأتى الجلسات النقاشية بعد أسبوعين على إعلان إدارة الحوار، والخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار، ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي.