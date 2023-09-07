الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": واشنطن ولندن تفرضان عقوبات على 11 روسيًا بسبب هجمات إلكترونية

هجمات إلكترونية
هجمات إلكترونية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن واشنطن ولندن تفرضان عقوبات على 11 روسيًا بسبب هجمات إلكترونية.

وفي وقتٍ سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، عن أن مصادرة الولايات المتحدة لممتلكات المواطنين الروس أمرٌ غير قانونيّ، وأنه لن يتم التغاضي عن أي حالة استيلاء غير قانوني على ممتلكات روسيا في الخارج، وستكون هناك إجراءات قضائية جديّة.

وقال بيسكوف: "ننظر إلى الأمر على أي حال سلبًا تمامًا، لأننا نعتبر جميع الحالات المتعلقة بتجميد أو احتجاز أو مصادرة أموال تتعلق بممتلكات الدولة أو الملكية الخاصة أو الأنواع المختلطة من ممتلكات روسيا في الخارج، أعمالًا غير قانونية".

القاهرة الإخبارية روسيا واشنطن لندن الهجمات الإليكترونية

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