الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": إجلاء بعض القوات والمعدات الفرنسية قريبًا من النيجر

النيجر
النيجر

تحدث الإعلامي خالد شقير عن محادثات بين مسئولين عسكريين من فرنسا والنيجر لتنسيق العمليات على الأرض.

وقال، خلال مداخلة له عبر تطبيق زووم لفضائية "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، اليوم الخميس، إن هناك محادثات لسحب بعض المعدات الثقيلة من النيجر وإرسالها إلى فرنسا عبر بنين، أو إرسالها إلى القاعدة الفرنسية المتواجدة في تشاد.

حوكمة العلاقات بين فرنسا وإفريقيا

وأكد أن الحكومة تحدثت عن سحب فرنسا من القوات المتواجدة في النيجر، لأن وجودها على الأرض لم يعد مطمئنًا، خاصة بعد خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في فبراير الماضي عن حوكمة العلاقات بين فرنسا وإفريقيا، داعيًا ما يسمى اتفاقيات "فرانس أفريقك"، والتي كانت بمقتضاها تقوم قوات فرنسا بحماية المصالح الفرنسية.

وأوضح أن الرئيس الفرنسي تحدث أن خلافة هذه القوات ستكون لقوات إفريقية، وستكتفي فقط بتدريبها، منوهًا بأن الحكومة الفرنسية لم تتحدث إلى نظيرتها في النيجر حول هذا الشأن، ولكنها داعمة أساسية رئيسية لـ محمد بازوم، ولكن الحديث هو بين قوات عسكرية متواجدة في القاعدة الفرنسية وأنه سيكون هناك إجلاء لبعض القوات والمعدات قريبًا.

فرنسا والنيجر فرنسا النيجر القاعدة الفرنسية المتواجدة في تشاد تشاد الرئيس الفرنسي

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