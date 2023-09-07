وزيرة الثقافة تفتتح معرضين للحرف السيناوية ومنتجات المرأة بالشيخ زويد

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، يرافقها اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، معرضين للحرف السيناوية ومنتجات المرأة وذلك خلال زيارتها الي مدينة الشيخ زويد.

ويضم معرض الحرف البيئية لوحات عن ورشة العمل التي جرت بقصر ثقافة العريش تحت عنوان "صنايعية مصر" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وهي عبارة عن لوحات من الجلد الطبيعي تنفيذ الفنانة إيناس سمير.

ويضم معرض منتجات المرأة، منتجات متنوعة: مثل الثوب السيناوي والشال والكليم وأعمال الخوص والسلال، من تنفيذ نسرين الشوربجي.

أنشطة ثقافية وتنمية المرأة السيناوية

وأكدت وزيرة الثقافة، أن هذه الزيارة هي الثانية لها، لمحافظة شمال سيناء خلال بضعة أشهر، لمتابعة تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والإبداعية التي من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات الثقافية لأبناء المحافظة، والتي تأتي ضمن خطط الدولة المصرية للتنمية الشاملة بسيناء.

وأضافت الوزيرة، أن الوزارة خلال الفترة الماضية نفذت العديد من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى اكتشاف الموهوبين، وتنمية المرأة السيناوية، ورفع الوعي وتأكيد الهوية المصرية، والتي سوف يتم تكثيفها خلال المرحلة المُقبلة.

وأشادت وزيرة الثقافة، بجهود التعاون الدائمة مع المحافظة، والتي تعمل على تقديم الدعم الكامل لتنفيذ الأنشطة والفعاليات الخاصة بالوزارة على أرض المحافظة.

من جهته، رحَّب اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، بوزيرة الثقافة على أرض شمال سيناء، مثمَّنًا جهودها وحرصها إزاء تحقيق التنمية الثقافية بالمحافظة، وهو ما تجسد في تكرار زيارتها للمحافظة خلال عدد قليل من الشهور، مؤكدًا أن الثقافة هي دائمًا قاطرة التنمية الشاملة بالجمهورية الجديدة.

وزير الثقافة تلتقي محافظ شمال سيناء

واستقبل محافظ شمال سيناء، وزيرة الثقافة، صباح اليوم، في مكتبه بديوان عام المحافظة في مدينة العريش، خلال زيارتها إلى محافظة شمال سيناء.

وتشمل زيارة الوزيرة إلى محافظة شمال سيناء تفقد ورشة الحرف التراثية وتفقد ورشة رسم وفنون تشكيلية للأطفال وتفقد ورشة أشغال نحاس عن البيئة السيناوية وحضور ندوة ثقافية "رواية - شعر فصحى- شعر شعبي"، وحضور عرض فني لفرقة الأنفوشي للموسيقي العربية وعرض آخر لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية.

وتأتي زيارة وزيرة الثقافة إلى محافظة شمال سيناء في إطار الزيارات التي ينفذها الوزراء والمسؤولون إلى المحافظة بعد عودة الحياة إلى طبيعتها.

وشارك في اللقاء المنعقد في ديوان عام المحافظة اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، عمرو بسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وأمل عبدالله، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، وأشرف المشرحاني، رئيس فرع ثقافة شمال سيناء.

وزيرة الثقافة تفتتح معرضين للحرف السيناوية