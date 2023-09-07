بعد اختفاء ميجان من دورة ألعاب ألمانيا.. خلافات الأمير هاري العائلية تتفاقم

يحيط الغموض بالدور الذي ستلعبه دوقة ساسكس ميجان ماركل في دورة ألعاب Invictus القادمة التي تقام في ألمانيا بعد اختفائها من جدول وسائل الإعلام، وظهور الأمير هاري بشكل متكرر بمفرده في الفعاليات الأخيرة، الأمر الذي يسلط الضوء على تفاقم الخلافات بين الزوجين الملكيين، ورفض ميجان الظهور مع الأمير هاري في الأحداث العامة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الدليل الرسمي للألعاب في ألمانيا، والتي تبدأ في نهاية الأسبوع الحالي، أكد أن ميجان "ستصعد إلى المسرح" في الحفل الختامي لدورة الألعاب.

دور غامض واختفاء غريب لميجان ماركل

وأوضحت الصحيفة أنه لا يوجد ذكر لدور الدوقة في قائمة منفصلة على الموقع، ويشير "الجدول التفصيلي" إلى أن المذيعة هادنت تسفاي ستحل محلها في دورة الألغاب، وجاء في المقطع المحذوف من الموقع الرسمي لدورة الألعاب أن الدوقة "ستصعد إلى المسرح لاستضافة لمحة حميمة ومؤثرة عن الرحلات غير العادية لمنافسي Invictus Games"، وزعمت مصادر الليلة الماضية أن المعلومات تم تحميلها عن طريق الخطأ.

وتابعت أن الأمير هاري الذي أسس المنافسة على غرار الألعاب البارالمبية للعسكريين المصابين والمحاربين القدامى، سيلقى كلمة ترحيب في حفل الافتتاح يوم السبت في دوسلدورف، وستنضم إليه ميجان، 42 عامًا، ولديها أطفال الأمير آرتشي، أربعة أعوام، والأميرة ليليبيت، عامين، مع هاري، في الحدث الذي يستمر ثمانية أيام في وقت لاحق من الأسبوع.

وتابعت الصحيفة البريطانية أن الدوقة ظهرت لفترة وجيزة فقط في الفيلم الوثائقي للأمير هاري Heart of Invictus المكون من خمسة أجزاء، والذي تم تصويره خلال دورة الألعاب الأولمبية العام الماضي في لاهاي وتم إصداره عبر منصة نيتفليكس الأمريكية الشهر الماضي.

وفي العام الماضي، صعدت ميجان إلى المسرح لتشيد بالمتنافسين وعائلاتهم، قبل أن تقدم زوجها، حيث قامت الدوقة لاحقًا بزيارة منفردة مفاجئة لجمعية خيرية تدعم الفتيات والأطفال غير الثنائيين، ومن المقرر أن يتزامن وصول هاري إلى قاعة بلدية دوسلدورف يوم السبت مع مظاهرة، أكدها متحدث باسم الشرطة، نظمها نشطاء يزعمون أن الجيش الألماني سيستخدم المسابقة لاستهداف الطلاب وتجنيدهم في القوات المسلحة، وهو ما نفته القوات المسلحة الألمانية بشكل قاطع.