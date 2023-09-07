الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

بعد استطلاع رأي المفتي.. الإعدام شنقا لـ11 متهما بقتل صاحب كبابجي "الفقير"

جريدة الدستور

قضت منذ قليل، محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، عقب ورود رأى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي، وبإجماع الآراء بـالإعدام شنقا على 11 متهما بقتل صاحب محل الفقير وبراءة المتهم الأخير.

وكانت قد أحالت النيابة العامة بالجيزة القضية رقم 1361 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ والمقيدة برقم 474 لسنة 2021 كلي السادس من أكتوبر.

 المتهمون في القضية

 عقب مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات أحالت النيابة العامة كلا من 

1- "ا . ع "(محبوس)30 سنة - خفير – ومقيم مركز الصف الجيزة

2- "خ . ف" (محبوس) 33 سنة- مقاول - ومقيم الشوبك الغربي مركز البدرشين الجيزة 

3- "م ع" (محبوس) 31 سنة - خفير - ومقيم أبو رجوان، مركز البدرشين الجيزة 

4-"خ . ق " (محبوس) 34 سنة - خفير - ومقيم عزبة الصعايدة، إمبابة الجيزة 

5-" ه . ح" (محبوس)21 سنة - خفير – ومقيم قرية مزغونة

6-" م . س" (محبوس) 23 سنة - عامل - ومقيم مركز البدرشين الجيزة 

7-" ش .س" (محبوس) 41 سنة- عامل - ومقيم نجوع العرب مركز الصف الجيزة 

8-" إ . ن" (محبوس) 18 سنة - خفير - ومقيم قرية أبو رجوان مركز البدرشين 

9- " أ. ه " مخلى سبيله 65سنة - خفير – ومقيم أبو رجوان القبلي، مركز البدرشين الجيزة.

10-" أ. ع " (محبوس) 38 سنة - صاحب شركة مقاولات ومحاجر - ومقيم أبو رجوان القبلي، مركز البدرشين 

11- " م. ع" (محبوس) 32 سنة - سائق - ومقيم أبو رجوان القبلي، مركز البدرشين الجيزة 

12- " ع . ع " ( هارب ) 75 سنة - ومقيم أبو رجوان القبلي، مركز البدرشين الجيزة 

تفاصيل الواقعة

لأنهم في 7 فبراير 2021 استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليه / حمادة علي محمد فقير، وكان ذلك بقصد ترويعه، والحصول على منفعة مالية منه، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه؛ إذ اتفقوا على إجبار المجني عليه على دفع إتاوة نظير حراسة ملكه رغما عن إرادته، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية نخروها موضوع الاتهامين اللاحقين وتوجهوا إلى حيث يتواجد في مساء يوم الواقعة، مشهرين أسلحتهم بوجهه معلنين عن غرضهم توليهم زمام أمره جبرا، مطلقين وابلاً من الأعيرة النارية؛ وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته.

وقد تلت تلك الجريمة جناية أخرى، هي أنهم وفي ذات الزمان والمكان - قتلوا المجني عليه سالف الذكر عمدًا من غير سبق إصرار حين أعلن المجني عليه عن تمرده على مخططهم، فارتكز أولهم على ركبته لإحكام استهدافه، وأطلق تجاه رأسه عيار وقاموا بالهروب جميعاً رفقتهم الأسلحة النارية.

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