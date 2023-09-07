الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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النجمة نورهان تقدم حفل ختام مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى

النجمة نورهان
النجمة نورهان

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران، عن اختيار النجمة نورهان لتقديم حفل ختام وتوزيع جوائز المهرجان لهذا العام، والذي يقام غدًا الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

معلومات عن النجمة نورهان 

وتعد نورهان فنانة ومدربة تمثيل، وتخرجت من كلية الآداب في جامعة الإسكندرية، ثم عملت في المجال الفني منذ مطلع الألفية الثالثة، حققت شهرتها في الدراما المصرية، حيث شاركت في عدد من الأعمال التليفزيونية المميزة لدى الجمهور وكانت أغلب أعمالها تليفزيونية، منها: (عائلة الحاج متولي، سوق العصر، قاسم أمين، العصيان، المصراوية).

عرفت "نورهان" بحبها للمسرح، وقدمت خلال مسيرتها العديد من المسرحيات المميزة، والأدوار الهامة، ووقفت أمام كبار النجوم على خشبة المسرح، من بينها دورها في مسرحية "وسط البلد" على مسرح السلام مع الفنان الكبير عبدالمنعم مدبولي، ومن إخراج المخرج ناصر عبدالمنعم، كما لعبت دور "بهية" في عرض مسرحي عن رائعة الراحل الكبير نجيب سرور، حيث لعبت دور البطولة أمام النجم أحمد عز، وقدمت على مسرح الهناجر، ولم تبتعد نورهان عن المسرح كثيرًا الآن، حيث اتجهت لتدريب الأطفال على التمثيل وتدريس الفنون المسرحية بعدما حصلت على منحة دراسية في فنون المسرح في سويسرا.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في تقديم ومناقشة العروض المسرحية التجريبية حول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الجماعات المهتمة بالمسرح، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية باختلاف وتفرد الأعمال التجريبية واختبارها وتذوقها، إلى جانب إتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية وتبادل الأفكار والخبرات فيما بينهم.

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