رئيس جامعة سوهاج يشهد حفل تخرج الدفعة السادسة بكلية الصيدلة وتعيين الأوائل

شهد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، حفل تخريج الدفعة السادسة لكلية الصيدلة، بحضور الدكتور عبدالناصر يس، الدكتور خالد عمران، نواب رئيس الجامعة، الدكتور علام عبدالمنعم، القائم بعمل عميد الكلية، الدكتور محمد صلاح الدين، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمود المنشاوي، رئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الإكلينيكية، الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل نقابة الصيادلة بسوهاج، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، العاملين بالكلية والطلاب وأولياء أمورهم، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بالمقر الجامعي الجديد.

وفي بداية كلمته هنأ النعماني الطلاب وأولياء أمورهم، معربًا عن سعادته بالاحتفال بتخريج الدفعة السادسة من كلية الصيدلة وتعيين العشرة الأوائل معيدين بالكلية، موجهاً التحية والامتنان لأولياء الأمور على مجهودهم مع أبنائهم، كما أوصى الطلاب بآبائهم وأمهاتهم عرفانًا بالجميل خلال تحملهم الرحلة الشاقة حتى وصلوا إلى حفلهم الذي يتوج نهاية رحلة البداية، موجهًا رسالة شكر إلى أعضاء هيئة التدريس بالكلية، على مجهوداتهم ودورهم في نقل علمهم وخبراتهم للطلاب، متمنيًا للخريجين دوام التوفيق والنجاح والاستمرار في تلقي العلم وتطوير مهاراتهم في المجال الصيدلي.

مشاركة فعّالة

ووجّه الدكتور عبدالناصر يس، تحية للخريجين وأولياء أمورهم والهيكل الإداري للكلية، مشيدًا بالأداء المتميز له والمشاركة الفعالة للكلية في الأنشطة الطلابية بمختلف مجالاتها، مؤكدًا انتهاء فترة الأخذ وهي الفترة التي تلقى فيها الطلاب العلم والمهارات اللازمة لدخولهم الحياة العملية، وأن الفترة المقبلة يأتي دورهم في العطاء لأهاليهم، مجتمعهم ووطنهم لرد الجميل والمساهمة في بناء الوطن ودفع عجلة التقدم، خاصة وأن المجال الدوائي قد حظي في الآونة الأخيرة بتقدم وازدهار كبير.

من جهته، هنّأ الدكتور علام عبدالمنعم، جنود الرحلة المجهولين، وهم آباء وأمهات الطلاب لحصولهم على بكالوريوس الصيدلة، مناشدًا الطلاب بأن هذا الحفل هو بداية الانطلاق نحو تحقيق الأهداف والأمنيات المرجوة للنهوض بالمنظومة الصحية جنبًا إلى جنب مع إخوانكم في المجالين الطبي والتمريضي، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تصبو للنهوض بالجمهورية الجديدة إلى مصاف الدول المتقدمة، كما أوصى الطلاب بالإتقان في كل أوجه الحياة عملاً بقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه".

حفل تخرج

وفي ذات السياق، أعرب الدكتور محمد صلاح الدين، عن سعادته بحضور ضيوف الكلية والجامعة لحفل تخرج ٢٠٦ من الصيادلة، والمؤهلين لسوق العمل من خلال دراسة نظرية وعملية طوال خمس سنوات، ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل، وتقديم خدمة طبية مكملة للتخصصات الطبية الأخرى، ناصحًا الطلاب ببدء ممارسة مهنة الصيدلة والتي تتميز بتعدد مساراتها المهنية سواء أكاديميًا، صيدلة المستشفيات الحكومية، الصيدليات الخاصة، الصيدلة الإكلينيكية، الصيدلة الصناعية والطب الشرعي وغيرها من المسارات.

جدير بالذكر أنه في نهاية الحفل ألقى الخريجين قسم المهنة، كما تم تكريم الأوائل والمتفوقين وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيكل الإداري بالكلية.