خبير اقتصادى: العلمين مدينة متكاملة ومن سيذهب أولًا سيحصل على مزايا أفضل

أكد الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن مدينة العلمين هي متكاملة ومليونية ويمكنها استيعاب نحو 3 ملايين مواطن مع اكتمالها.

وقال «جاب الله»، في خلال لقائه على القناة الأولى، اليوم الخميس، لدينا استثمارات متنوعة في القطاع الزراعي، والعلمين مدينة متكاملة يستطيع الجميع الحصول على فرص، وهناك من بادر وذهب، ومن سيذهب أولًا سيحصل على مزايا أفضل، موضحًا أن المدينة تحتاج إلى جهد كبير، وبالتالي، فإن من سيذهب أولًا سيحصل على مزايا.

كما أكد الخبير الاقتصادي، أن العلمين تقدم منتجًا عقاريًا متنوعًا، مثل الإسكان العقاري والإسكان المتوسط والإسكان الفاخر، فضلًا عن كونه يقدم السياحة العلاجية والخدمية، فهناك المجمع الطبي والجامعات مثل جامعة العلمين الأهلية وفرع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وهناك أيضا مجمع صناعي كبير تزيد مساحته عن 5 آلاف فدان، وبدأت باكورة المصانع تكون موجودة وهناك فرص استثمارية في القطاع الصناعي موجودة.

وعن نجاح مهرجان العلمين، قال الخبير الاقتصادي، نجاح مهرجان العلمين أفاد الجميع، ورفع الروح المعنوية للمواطنين، وبالنسبة إلى الاقتصاد، فإن العلمين مدينة جديدة نفذتها الدولة المصرية باستثمارات ضخمة.