الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

مقرر الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطنى: مصر تدعم ملف الصناعات الثقافية

د. أحمد زايد
د. أحمد زايد

أكد د. أحمد زايد، مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، أهمية الصناعات الثقافية في مصر كمكون مهم من مكونات الاقتصاد، حيث وصلت نسبتها ٦.١٪ من الاقتصاد العالمي، كما أنه يدر ٣.٤ تريليون دولار سنويًا.

جاء ذلك فى كلمته بلجنة الثقافة والهوية الوطنية حول ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول: السينما والدراما والتليفزيون.

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الصناعات الثقافية مكون من مكونات الاستثمار

وأكد أن الصناعات الثقافية مكون من مكونات الاستثمار، ونرى في الصين رقم واحد في المنتجات الإبداعية، مشيرًا إلى أن مصر تشجع الصناعات الثقافية أيضًا وفقًا لاستراتيجية ٢٠٣٠ ومناقشة هذا الملف بالحوار الوطني من أجل دعمه بشكل أكبر والوقوف أمام كل التحديات التي تواجهه بما يدعم جهود الحفاظ على الهوية الوطنية.

الثقافة والهوية الوطنية

وانطلقت منذ قليل جلسات الأسبوع السادس للمحور المجتمعى بالحوار الوطني، حيث تتضمن جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، السينما والدراما التليفزيون، وأخرى حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، المسرح والموسيقى والغناء، وبالتوازى معها تعقد لجنة الشباب، جلستين بعنوان التمكين السياسى للشباب، ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.

وتأتى الجلسات النقاشية، بعد أسبوعين على إعلان إدارة الحوار عن الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة "السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي" يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني المصري على "فيسبوك" جدول الأعمال للجلسات التي انطلقت الأحد الماضي 3 سبتمبر 2023، بعد التوقف لعدة أسابيع لعرض ما تم التوافق عليه من مقترحات بشأن قضايا جرت مناقشتها خلال الجلسات الخمس السابقة على القيادة السياسية للبت فيها.

لجنة الثقافة والهوية الوطنية مصر دولار السينما رئيس الجمهورية

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