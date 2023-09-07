وزير الصناعة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان أكبر مجمع صناعي في مصر ببرج العرب

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، برفقة المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة اليوم، المجمع الصناعي لشركة لكترو الحبشي للصناعات الكهربائية، والذي يُعد الأكبر من نوعه في مصر، ويصل حجم الاستثمار به إلى 500 مليون جنيه.

تعزيز الشركة المصرية الصينية

وأكد الشريف أن خطوة إنشاء هذا المجمع الصناعي الضخم تأتي في إطار تعزيز الشراكة الصناعية المصرية والصينية، وتدعم قدرة القطاع الخاص المصري في تعزيز الصناعات الكهربائية الابتكارية وإدخال أحدث الابتكارات الصناعية إلى السوق المصري.

أقسام المجمع الصناعي ببرج العرب

تفقد المحافظ والوزير أقسام المجمع الصناعي المكون من 4 مصانع (3 مصانع لإنتاج البارات سابقة التجهيز "الباس داكت"، ومصنع لإنتاج اللوحات ذات الجهد المنخفض والجهد المتوسط)، وذلك لإنتاج مسارات كهربية سابقة التجهيز (البسبار) - والفيوزات وقواعد الفيوزات - لوحات كهربائية فى مصر والشرق الأوسط.

ولفت الشريف إلى أن المجمع الصناعي يقع في المنطقة الصناعية الخامسة ببرج العرب، وهو المجمع الأكبر من نوعه في مصر والشرق الأوسط، حيث تم تجهيزه بأحدث الأجهزة والتقنيات والمعدات الحديثة و الماكينات اللازمة، ما يضمن الإنتاجية العالية والجودة المتميزة للمنتجات، مشيرا إلى أن المجمع يقوم على تشغيل نحو 600 عامل.

ومن الجدير بالذكر أن شركة Chint الصينية وهي شركة عالمية متخصصة في تصنيع المنتجات والحلول الكهربائية.

شهد الافتتاح المهندس أحمد الحبشي، رئيس شركة لكترو الحبشى، وممثلين شركة Chint الصينية، والعديد من الاستشاريين ورجال الأعمال.

وكان افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أول أمس، الملحق الإداري وأعمال تطوير فرعي ومركز خدمة عملاء محرم بك والبلد.

ويقدم المركز جميع الخدمات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وخلال العطلات الرسمية ويخدم المركز جغرافيا منطقة محرم بك بالكامل وحتى منطقة رأس التين، بالإضافة إلى منطقة بشاير الخير (1) ،( 2).

المجمع الصناعي ببرج العرب

المجمع الصناعي ببرج العرب

المجمع الصناعي ببرج العرب