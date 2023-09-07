الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يلتقي وفدًا من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بديوان عام المحافظة، اليوم الخميس، وفدًا من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ "، والتي تم اطلاقها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتوفير فرص العمل، بحضور  أحمد سامي القاضي نائب المحافظ،  والعقيد محمد كمال مدير مؤسسة " حياة كريمة " بالمحافظة، ومحمد ابو عايد رئيس فرع الهيئه العامه للاستثمار بسوهاج، وأحمد رشدي ممثل هيئة التنمية الصناعية بسوهاج، ورؤساء المناطق الصناعية .

وأكد المحافظ على دعمه الكامل لمبادرة " ابدأ " لتوفير فرص العمل لشباب المحافظة، وجذب استثمارات جديدة للمحافظة، مشيرًا إلى أهمية التدريب العلمي والعملي في المبادرة لتأهيل وصقل خبرات الشباب وتدريبهم على الحرف والصناعات المختلفة، ومساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتمكينهم اقتصاديا، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة، وتوطين الصناعات الحديثة، وتعظيم الاستفادة من المواد الخام، والمنتجات التي تتميز بها المحافظة، والنهوض بالتكتلات الاقتصادية وتعظيم الاستفادة منها .

واستعرض الوفد الملامح والأهداف والمحاور الخاصة بالمبادرة، والتى تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الصناعة المصرية، وتوطين الصناعات الحديثة لتقليل الفجوة الاستيرادية، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة، وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، بالتوازي مع توجهات الدولة، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، وذلك من خلال العمل على 3 محاور، وهي محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب.

وفي نهاية اللقاء؛ قدم أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية درعا تذكاريا للواء طارق الفقي محافظ سوهاج، تقديرا لمجهودات المحافظة في الدعم، وتذليل المعوقات أمام المستثمرين للنهوض بالصناعة، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

ابدأ طارق الفقي محافظ سوهاج الوطنية لتطوير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حياة كريمه

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