نائب محافظ القاهرة تتابع جهود تطوير المنطقة الجنوبية

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة، جهود إحياء المنطقة الجنوبية في تطوير أحيائها ورصف الطرق وتمهيد الشوارع، باعتبار أن مشروعات الرصف والتطوير تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المنطقة الجنوبية على تنفيذها بالتوازي مع المشروعات التنموية الأخرى؛ بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، سواء بتمهيدها وتسويتها أو تنفيذ عمليات الرصف.

وتابعت نائب محافظ القاهرة، جهود حي طرة برئاسة المهندسة جيهان جادو، رئيس الحي، مؤكدة أن الأعمال تجري على قدمٍ وساق، بأعمال التطوير وتنفيذ خطة تالف الرصف للعام الحالي بالتنسيق مع إدارات الطرق و المتابعة الميدانية ومشرفى المربعات والشركة المنفذة، حيث تم الانتهاء من تركيب الإنترلوك بشارع حسين عبدالعزيز وشارع السواقين وشارع طه عبدالسلام وشارع الصابرين وشارع عبدالحليم إسماعيل وشارع إسماعيل بيومي بمنطقة حلمي فرهود وشارع مصطفى رفعت، ومتفرعاته وجار مواصلة العمل.

استكمال أعمال الرصف بزهراء المعادي

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي المعادي بقيادة اللواء دكتور طارق بحيري باستكمال أعمال رصف وإعادة الشيء لأصله بمعرفة شركة المياه بشارع السوق التجارى بنطاق زهراء المعادى مشروع مياه الشرب في إطار تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها بصورة مستمرة.

وتفقد اللواء مجدي عبدالمتعال، رئيس حي البساتين، أعمال الرصف بمنطقة ميدان أبوعبده والشوارع المتفرعة طبقًا للخطة الاستثمارية، وذلك تسهيلًا على المواطنين وتحسين مستوى الخدمات واستعادة المظهر الحضاري للشوارع بنطاق الحي وجار العمل والمتابعة.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحي دار السلام برئاسة اللواء عبدالتواب محمد، بالتنسيق مع إدارة الطرق بالبدء في تركيب بلاط الإنترلوك بشارع انجال شرف من شارع صالح عابدين وذلك طبقًا للخطة الاستثمارية.

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير في أقرب وقت وفقًا للجداول الزمنية المحددة، ومراعاة المواصفات الفنية اللازمة لخروج الأعمال بالمظهر اللائق وذلك في إطار جهود المنطقة بالطرق تماشيًا مع خطة المنطقة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي ولإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين.