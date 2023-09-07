الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تقارير دولية: ارتفاع مؤشر الدولار وتراجع اليورو خلال الأسبوع الماضى

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت تقارير دولية عن ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.15% على مدار الأسبوع، حيث عوض المؤشر الخسائر التي تكبدها في وقت سابق عقب صدورالتقارير التي أشارت إلى استقرار قطاع التصنيع على الرغم من وجود دلالات على تباطؤ سوق العمل. 

وشهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا على الرغم من تكبده خسائر بمطلع هذا الأسبوع على خلفية تزايد التكهنات حول احتمالية قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بألا يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى. 

أداء اليورو

وكان اليورو الأسوأ أداءً ضمن عملات العشر دول الكبار، حيث انخفض بنسبة 0.15%، مسجلا خسائر للشهر السابع على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ شهر يونيو، حيث تأثرت العملة بسبب تراجع توقعات الأسواق حيال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي القادم. وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.10% خلال الأسبوع، حيث صرح كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، بأن البنك المركزي ملتزم بمكافحة ارتفاع معدل التضخم، وتحقيق مُستهدفه البالغ 2%. 

السياسة النقدية التقييدية

علاوة على ذلك، دعمت تصريحات نائب محافظ بنك إنجلترا، بن برودبنت، العملة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حيث ذكر أن "السياسة النقدية ستظل في المنطقة التقييدية  لبعض من الوقت". وارتفع الين الياباني بنسبة 0.15%، وذلك لأول مرة منذ 5 أسابيع، حيث شهدت الأسواق تراجع احتمالية تباعد السياسات النقدية بين من بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان.

 الذهب:

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.31%، حيث وصلت إلى 1,940.06 دولارًا للأونصة، وذلك بفضل تراجع عوائد سندات الخزانة. ومع ذلك، تجدُر الإشارة إلى أن الذهب قلص بعضًا من مكاسبه نتيجة صدور بيانات سوق العمل بالولايات المتحدة التي عكست تباطؤه، ما ترك الباب مفتوحًا أمام الاحتياطي الفيدرالي لوقف رفع سعر الفائدة مؤقتًا هذا الشهر. 

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