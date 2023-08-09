الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تقارير دولية: خسائر جديدة بعملات الأسواق الناشئة خلال تعاملات الاسبوع

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

كشفت تقارير دولية عن تراجع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة بنسبة 0.99% خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وجاءت الخسائر الأسبوعية، على خلفية ردة فعل الأسواق بعزوف المستثمرين بشكل كبير عن المخاطرة خلال تداولات هذا الأسبوع، وذلك عقب إعلان وكالة فيتش عن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

وأنهت معظم عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج تداولات الأسبوع على انخفاض.

وكان الراند الجنوب إفريقي (-4.48%) هي العملة الأسوأ أداءً، حيث انخفض بشكل حاد على خلفية تدهور معنويات المخاطرة لدى المستثمرين بالأسواق الناشئة بعد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. 

علاوة على ذلك، جاء الروبل الروسي (-3.92%) كثاني أسوأ العملات أداءً، حيث تعرض لضغوط نتيجة المخاطر السياسية. 

والبيزو الكولومبي (-3.68%) ثالث أسوأ العملات أداءً، حيث هبط على خلفية تصاعد التكهنات بتيسير البنك المركزي الكولومبي للسياسة النقدية في المستقبل. 

وأخيرًا، جاء الرينجيت الماليزي (+0.02%) العملة الوحيدة التي حققت مكاسب بشكل طفيف مقابل الدولار.

البنك المركزي الأسواق الناشئة الخسائر الأسبوعية الروبل الروسي الخسائر الجنوب إفريقي

الأكثر قراءة

مندوب السودان بالأمم المتحدة يطالب بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية

سيراميكا كليوباترا يقترب من استعارة لاعب الأهلى

أوسوريو يشترط على الزمالك إبرام صفقات للاستمرار

بفستان زفاف.. بشرى تخطف الأنظار فى كواليس "طبيبة شرعية"

منهج مادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي 2023-2024

انهيار سد مائى فى النرويج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

خالد عكاشة

قياسات درجة حرارة مياه الخليج

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

عبد الرحيم طايع

البحث عن الحقيبة الفارغة!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟