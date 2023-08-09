تقارير دولية: خسائر جديدة بعملات الأسواق الناشئة خلال تعاملات الاسبوع

كشفت تقارير دولية عن تراجع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة بنسبة 0.99% خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وجاءت الخسائر الأسبوعية، على خلفية ردة فعل الأسواق بعزوف المستثمرين بشكل كبير عن المخاطرة خلال تداولات هذا الأسبوع، وذلك عقب إعلان وكالة فيتش عن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

وأنهت معظم عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج تداولات الأسبوع على انخفاض.

وكان الراند الجنوب إفريقي (-4.48%) هي العملة الأسوأ أداءً، حيث انخفض بشكل حاد على خلفية تدهور معنويات المخاطرة لدى المستثمرين بالأسواق الناشئة بعد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

علاوة على ذلك، جاء الروبل الروسي (-3.92%) كثاني أسوأ العملات أداءً، حيث تعرض لضغوط نتيجة المخاطر السياسية.

والبيزو الكولومبي (-3.68%) ثالث أسوأ العملات أداءً، حيث هبط على خلفية تصاعد التكهنات بتيسير البنك المركزي الكولومبي للسياسة النقدية في المستقبل.

وأخيرًا، جاء الرينجيت الماليزي (+0.02%) العملة الوحيدة التي حققت مكاسب بشكل طفيف مقابل الدولار.