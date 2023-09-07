برعاية وزارة الشباب.. بدء تدريب مبادرات قيم وحياة في البحر الأحمر (صور)

بدأت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، فعاليات تدريب مشروع قيم وحياة، ضمن مبادرة الحضارة المصرية والبيئة وعلاقتهم بالقيم المجتمعية، بالصالة المغطاة بالمركز الدولي للتنمية الرياضية بمدينة الغردقة.

وقال حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، إن المشروع يأتي برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحافظ البحر الأحمر، ويهدف إلى الحفاظ على الثقافة والتراث المصري العريق، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، بجانب تسليط الضوء على مكانة مصر كواحدة من أعرق الحضارات في العالم، وتبرز أهمية الحفاظ على المعالم والأثار التاريخية، كما تركز المبادرة على ربط الحضارة المصرية بالقيم المجتمعية الأساسية مثل الاحترام والتسامح والمسؤولية الاجتماعية، وتشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في الحفاظ على التراث الثقافي للبلاد.

واوضح خلف أن المشروع يركز على توعية الجمهور بأهمية الحفاظ على البيئة وتشجيع الممارسات البيئية المستدامة، من خلال تنظيم حملات توعوية في المدن والقرى والمناطق الريفية، وتعرض أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوث، كما تعزز المبادرة العلاقة بين البيئة والقيم المجتمعية، مثل العدل والتعاون والاستدامة، وتشجع المشاركة المجتمعية في حماية البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الطبيعة.

وكشفت نادية إبراهيم السيد، مدير الإدارة العامة لتنمية الشباب، عن أن المبادرة تهتهم بتوسيع رؤيتها الشاملة للمجتمع المصري، حيث تعمل على توعية الناس وتعزيز الوعي بأهمية الحضارة والبيئة ودورهما في تعزيز القيم المجتمعية، ومن المتوقع أن تحقق المبادرة تأثيرًا إيجابيًا على المجتمع المصري، حيث ستساهم في بناء جيل واعٍ ومسؤول يحمل قيم الحضارة والبيئة في قلب تصرفاته وقراراته.

وأضافت أن المبادرة تعمل علي تشجع الحوار والتعاون بين الجميع، بما في ذلك الشباب والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتحقيق تغييرإيجابي ومستدام في المجتمع.

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