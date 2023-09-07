البورصة تُخالف التوقعات.. صعود المؤشرات بمستهل تعاملات اليوم

خالفت مؤشرات البورصة التوقعات، واستهلت جلسة اليوم الخميس- آخر تعاملات الأسبوع، على صعود محدود، بدعم من استمرار عمليات الشراء الموسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية، وبعض من العرب والأجانب على أسهم منتقاة بالسوق.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة 0.42%، ليصل إلى مستوى 19304 نقاط، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5%، ليصل إلى مستوى 23176 نقطة، بالتزامن مع الصعود الذى شهده مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34، ليصل إلى مستوى 8074 نقطة.

وصعد المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.25%، ليصل إلى مستوى 3826 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة بلغت 0.3% ليصل إلى مستوى 5602 نقطة.

وسطاء بالسوق أرجعوا تماسك السوق إلى الصعود الواضح الذي شهدته بعض الأسهم الكبرى، ما ساهم في تعزيز استمرار اللون الأخضر للمؤشرات على استحياء، وهو الأمر الذي يُسهم في تعزيز قدرة المؤشرات على تحقيق مستويات قياسية جديدة، خاصة بعد أن تخطى المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" مستوى الـ19200 نقطة خلال تعاملات الأمس، متوقعين عودة شهية الشراء في بعض الأسهم التي شهدت عمليات جني أرباح مؤقتة، منذ بداية الأسبوع الماضي.