البورصة تربح 6 مليارات جنيه بالختام.. وقفزة تاريخية للمؤشر الرئيسي

أنهت مؤشرات البورصة، تعاملات اليوم الثلاثاء - منتصف تعاملات الأسبوع، على صعود جماعي، بدعم من استمرار عمليات الشراء الموسعة من قبل المؤسسات المالية و صناديق الاستمثار المصرية، تلك التي قابلتها عمليات بيع عشوائية من جانب المتعاملين الأفراد المصريين وبعض من صناديق الاستثمار والمؤسسات الأجنبية والعربية، والمتعاملين الأفراد العرب والأجانب، على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 6 مليارات جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 1.287 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 3.3 مليار جنيه، تضمنت التعاملات بسوق المتعامليين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 2.1 مليار جنيه.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71%، ليصل إلى مستوى 19044.39 نقطة لأول مرة في تاريخه، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة " إيجي إكس 70" بنسبة بلغت 0.35%، ليغلق عند مستوى 3844.33 نقطة، ما ساهم فى ارتفاع المؤشر الأوسع نطاقا "إيجي اكس 100"، والذي ارتفع بنحو 0.28%، لينهي التعاملات عند مستوى 5619.7 نقطة.

وسطاء بالسوق، أرجعوا تلك الارتفاعات الى عدة عوامل جاء أبرزها المشتريات المستمرة للمؤسسات المالية و صناديق الاستمثار المصرية و الذين يواجهون الضغوط البيعة المكثفة من جانب المتعاملين المصريين الذين انابتهم حالة من الخوف القلق ، بعد تخطى المؤشر الرئيسي للببورصة المصرية " اى جى اكس30 " مستوى ال 19100 نقطة ، متجها صوب مستوى ال 19200 نقطة والتي تمثل منطقة مقاومة يفضل عندها اجراء عمليات جنى الارباح وفقا لعدد من محللى سوق المال، حيث ظهرت بوادر لعمليات جني الأرباح قرب نهاية جلسة التداولات، وسط عمليات بيع هيسترية على أغلبية أسهم السوق التى هدأت من وتير ارتفاعات السوق، نتيجة تسوية عمليات الشراء والبيع فى نفس الجلسة، وهو الأمر الذي يُنذر بحدوث عمليات جني أرباح خلال تعاملات غدٍ الأربعاء، نتيجة إغلاق أغلبية أسهم السوق بالقرب من أدنى مستوياتها خلال تعاملات اليوم، وسط حالة من الترقب لما ستسفر عنه بداية تعاملات الغد.