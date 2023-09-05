الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تربح 6 مليارات جنيه بالختام.. وقفزة تاريخية للمؤشر الرئيسي

البورصة
البورصة

أنهت مؤشرات البورصة، تعاملات اليوم الثلاثاء - منتصف تعاملات الأسبوع، على صعود جماعي، بدعم من استمرار عمليات الشراء الموسعة من قبل المؤسسات المالية و صناديق الاستمثار المصرية، تلك التي قابلتها عمليات بيع عشوائية من جانب المتعاملين الأفراد المصريين وبعض من صناديق الاستثمار والمؤسسات الأجنبية والعربية، والمتعاملين الأفراد العرب والأجانب، على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 6 مليارات جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 1.287 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 3.3 مليار جنيه، تضمنت التعاملات بسوق المتعامليين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 2.1 مليار جنيه.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71%، ليصل إلى مستوى 19044.39 نقطة لأول مرة في تاريخه، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة " إيجي إكس 70" بنسبة بلغت 0.35%، ليغلق عند مستوى 3844.33 نقطة، ما ساهم فى ارتفاع المؤشر الأوسع نطاقا "إيجي اكس 100"، والذي ارتفع بنحو  0.28%، لينهي التعاملات عند مستوى 5619.7 نقطة.

وسطاء بالسوق، أرجعوا تلك الارتفاعات الى عدة عوامل جاء أبرزها المشتريات المستمرة للمؤسسات المالية و صناديق الاستمثار المصرية و الذين يواجهون الضغوط البيعة المكثفة من جانب المتعاملين المصريين الذين انابتهم حالة من الخوف القلق ، بعد تخطى المؤشر الرئيسي للببورصة المصرية " اى جى اكس30 " مستوى ال 19100 نقطة ، متجها صوب مستوى ال 19200 نقطة والتي تمثل منطقة مقاومة يفضل عندها اجراء عمليات جنى الارباح وفقا لعدد من محللى سوق المال، حيث ظهرت بوادر لعمليات جني الأرباح قرب نهاية جلسة التداولات، وسط عمليات بيع هيسترية على أغلبية أسهم السوق التى هدأت من وتير ارتفاعات السوق، نتيجة تسوية عمليات الشراء والبيع فى نفس الجلسة، وهو الأمر الذي يُنذر بحدوث عمليات جني أرباح خلال تعاملات غدٍ الأربعاء، نتيجة إغلاق أغلبية أسهم السوق بالقرب من أدنى مستوياتها خلال تعاملات اليوم، وسط حالة من الترقب لما ستسفر عنه بداية تعاملات الغد.

مؤشرات البورصة المصرية ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 6 مليارات جنيه المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 المؤسسات المالية و صناديق الاستمثار المصرية المتعاملين الافراد العرب سوق المتعامليين الرئيسيين صفقات نقل ملكية سوق الأسهم

مواد متعلقة

البورصة تواصل صعودها بالمستهل.. و"الرئيسى" يسجل مستوى قياسيًا جديدًا

رئيس البورصة المصرية يشارك في حلقة نقاشية على هامش مؤتمر البريكس

الأكثر قراءة

الصحة العالمية لإقليم المتوسط: صحة الفرد والمجتمع ركن أساسى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

"هيكونوا طاقة عمل".. السيسى يقترح تنظيم هجرة شرعية لدول تعانى نقصًا فى المواليد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

وائل لطفي

مهرجان العلمين.. النجاح فى خدمة الوطن

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب "الجنائية الدولية" بتحمل مسؤوليتها بشأن مجرمي الحرب الإسرائيليين

إسرائيل تفتح سفارتها فى البحرين بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات