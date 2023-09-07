طالبة عين شمس فى دعوى هتك عرضها: ذهبت لشقته علشان بحبه فعاشرنى معاشرة الأزواج

تسلمت محكمة الاستئناف أوراق قضية اتهام طالب بهتك عرض فتاة داخل شقة والده بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

وكان أحال المحامي العام الأول لـنيابة شرق القاهرة الكلية طالبًا بمدرسة مصطفي كامل الثانوية التجارية للجنايات لاتهامه بهتك عرض طالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة بعين شمس في شقة والده.

تفاصيل أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض الصبية بغير قوة أو تهديد مستغلًا حداثة سنها وذلك بخلوتهما بمكان استأنساه وأمناه عن أعين الآخرين.

اعترافات الفتاة في التحقيقات

وقالت الفتاة في التحقيقات أمام النيابة العامة «بابا وماما انفصلوا، ورحنا أنا وماما وإخواتي نقعد عند عمي في عين شمس وهو كان مخلينا نقعد عنده علشان ملناش مكان تاني، واتعرفت على المتهم وقتها ونشأت بيننا علاقة حب بقوله وبيقولي بحبك، وأنا ارتحتله وقتها فسبتله نفسي».

تابعت: "بعد ذلك تطورت العلاقة بيننا وكنا نتقابل كثيرًا ونخرج في مقابلات وفسح لمدة 3 سنوات، وخلال تلك الفترة مارسنا العلاقة خمس مرات تقريبًا خلال الثلاث سنوات دول آخرهم من ثلاثة أيام، وذلك داخل شقة والده بمنطقة عين شمس".

وتابعت في التحقيقات، أنه كان يصطحبها إلى شقة والده الضرير ويقيم معها علاقة جنسية، وخلال تلك الفترة الأخيرة علم أهلي بوجود تلك العلاقة بيننا واضطررت إلى الاعتراف لوالدي، وحررت محضرًا ضد عشيقي بقسم الشرطة.

وأوضحت الفتاة في التحقيقات أنها كانت تظن أن الشاب يحبها وسيتزوجها، ولكن تأكدت أنه كان يتلاعب بها ولا ينوي الزواج منها، ما دفعها إلى تقديم البلاغ.