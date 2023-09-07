الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يهتم بالمرأة المصرية.. مؤسسة مهرجان "هي الفنون" تكشف تفاصيل الدورة الثالثة

الدكتورة نيفين قناوي،
الدكتورة نيفين قناوي، مؤسسة مهرجان "هي الفنون

‏كشفت الدكتورة نيفين قناوي، مؤسسة مهرجان "هي الفنون"، تفاصيل الدورة الثالثة من المهرجان، للسنة الثالثة على التوالي، موضحة  أن المهرجان يهتم بالمرأة المصرية في الفنون بشكل عام في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى السينما ووجود عروض للأفلام وورش عمل سينمائية وموسيقية.

 ورش عمل في المنيا والإسكندرية

وقالت ‏خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر شاشة " القناة الأولى"، إن هذا العام المهرجان سيكون من 28 سبتمبر إلى 1 أكتوبر في الجامعة الأمريكية، متابعة:" لدينا فعاليات وورش عمل في المنيا وفي محافظة الإسكندرية، ونقوم بدعوة فرق وفنانات من مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات، ونقوم بالتعاون مع السفارات المختلفة”.

 حفل موسيقي لفرقة كاشا مونينهو


وكان أعلن مهرجان "هي الفنون"، عن حفل موسيقي لفرقة كاشا مونينهو، ضمن فعاليات المهرجان، يوم السبت 30 سبتمبر الجاري، في السادسة ونصف مساء، بقاعة إيوارت، بمركز التحرير الثقافي.

وتقدم فرقة كاشا مونينهو تجربة موسيقية ثرية، بمزيج موسيقي متنوع جمع أجواء الهند، البرازيل، البرتغال، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.  

وكاشا موندينهو، هي فرقة موسيقية تضم 3 فنانين من خلفيات ثقافية متنوعة، ركزوا على ترجمة ونقل جوهر ثقافات وقصص الشعوب في موسيقاهم.

يقام المهرجان في الفترة من 28 سبتمبر المقبل ويستمر حتى 1 أكتوبر، وتستضيفه الجامعة الأمريكية بالتحرير.

 

هي الفنون المهرجان مهرجان فرقة موسيقية

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