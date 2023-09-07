الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحالة المرورية في ميادين وشوارع القاهرة والجيزة اليوم الخميس

الحالة المرورية
الحالة المرورية

سادت شوارع و ميادين القاهرة والجيزة الرئيسية، صباح اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023، حالة من الانتظام في الحركة المرورية بمعظم المحاور والطرق الرئيسية، مع وجود سيولة مرورية في الذروة الصباحية اليوم، وسط انتشار أمني مكثف على الطرق؛ لمتابعة حركة سير السيارات، وتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور والطرق الرئيسية والكباري والميادين، وتقليل أي كثافات مرورية، ورفع أي معوقات تؤثر على الحركة المرورية.

الحالة المرورية اليوم بـ القاهرة الكبري

وسادت  نسبية بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، وانتظمت حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك، وشهد ميدان مصطفى محمود انسيابًا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو.

كما سادت حالة من السيولة المرورية أعلى كوبري أكتوبر للقادم من محافظة الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وسيولة مرورية في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة، وظهرت سيولة نسبية بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولًا إلى الدائري.

وأيضا انسيابية في حركة السير بمناطق كورنيش النيل، بدءا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، كما شهد محور صفط اللبن للقادم من الطريق الدائري وصولًا إلى شارع السودان حالة من السيولة المرورية، وقبل نزلة جامعة القاهرة، وكذلك الأمر بكباري الجامعة والجيزة المعدني أيضا.

قامت الإدارة العامة للمرور في محافظتي القاهرة والجيزة بتكثيف عدد سيارات الإغاثة المرورية على جميع الطرق والمحاور الرئيسية، لمساعدة قائدي السيارات في حال تعطلت سياراتهم بالطريق.

وأطلقت الإدارة العامة للمرور، حملات مكبرة وموسعة، لرصد جميع المُخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة بالشوارع، بالتنسيق مع أحياء المحافظة، وبالتعاون مع أجهزة الأمن وشرطة المرور المرافق وممثلي الجهات المعنية، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

شوارع و ميادين القاهرة والجيزة الطرق الرئيسية مناطق وسط البلد حركة المركبات

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