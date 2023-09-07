الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بولندا تدعم "أوكرانيا حرة" وليست جزءًا من روسيا

العملية العسكرية
العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

قال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك في تصريحات نقلها راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية إن بلاده تدعم قتال أوكرانيا ضد العملية العسكرية الروسية لرغبتها في أن تجاور أوكرانيا حرة مستقلة وليست جزءًا من روسيا.

وأضاف: "نحن ندعم أوكرانيا، لأنه بالنسبة إلينا، فإن أوكرانيا حرة تعني  بولندا حرة، من الواضح أن القوى الموجودة في الكرملين تدرك ذلك.. لقد قرروا إحياء الإمبراطورية الروسية"، وتابع أن الإمبراطورية الروسية تشكل دائمًا خطرًا على الدول المجاورة.

روسيا: أمريكا تنقل بشكل متعمد أسلحة العمل العشوائي إلى أوكرانيا

وسبق وقالت السفارة الروسية لدى أمريكا إن واشنطن تقوم بشكل متعمد بنقل أسلحة العمل العشوائي إلى أوكرانيا. 

وأضافت السفارة، في بيان: من الواضح أن واشنطن، المهووسة بفكرة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، مستعدة للقتال ليس فقط حتى آخر أوكراني، بل وحتى تعريض مصير أجيال بأكملها للخطر.

بولندا أوكرانيا روسيا أمريكا الكرملين

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