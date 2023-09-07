النيابة تصرح بدفن طفل سقط من شرفة منزله بالطالبية

صرحت نيابة الطالبية بدفن جثة طفل لقي مصرعه عقب اختلال توازنه وسقوطه من شرفة منزله بالطالبية.

وفقد طفل حياته نتيجة سقوطه من الطابق الثالث في الطالبية، حينما اختل توازنه وسقط مفارقا الحياة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

رجال المباحث يتلقون البلاغ

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بسقوط شخص من عقار في الطالبية، وبإجراء التحريات تبين أن طفلا اختل توازنه وسقط ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

وعلى الفور تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

مصدر يوضح عقوبة القتل العمد

وأوضح مصدر قانوني أن الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

كما تقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.