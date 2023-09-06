مستشار وزير التنمية المحلية السابق يفسر ظاهرة انهيار العقارات

أوضح الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، سبب ظاهرة انهيار العقارات، قائلاً: "إن العقار الذي راح فيه 13 ضحية، كان عقار يوم 7 يوليو، وكان متكونا من أرضي وأربع طوابق، وهذا العقار سقوطه كان نتيجة خطأ أحد السكان الذي كان ينفذ بعض التعديلات في الطابق الأرضي دون أي استشارة هندسية واشتغل دون أي ترخيص في الحي".

وأضاف الدكتور صبري الجندي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية المحور، أن أسباب انهيار العقارات تتمثل في غياب الرقابة، غياب التفتيش، عدم الالتزام، فإذا تم محاسبة أي رئيس حي ستجد أنه قائم بعمله كما يجب أو كما يقول الكتاب على الورق، أي أنه لديه لوائح وقانون يحكمه، ووفقاً للقانون واللوائح التي تحكمه، فإنه نفذ كل الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون، أي أنه أرسل لجنة هندسية عاينت العقار، وهذه اللجنة قالت بأن هذا العقار يحتاج إلى تدعيم أو ترميم أو تنكيس أو إزالة جزئية أو إزالة كلية.

وأوضح أن هناك قرارات صدرت منذ زلزال أكتوبر عام 1992م، وهي قرارات خاصة بتدعيم هذه العقارات أو تنكيسها، لافتًا إلى أنه منذ 1992 وحتى الآن لم يتم سوى إصدار القرار.