"السياحة العالمية" تدعو مصر للمشاركة فى المنتدى العالمى لسياحة الطهى

دعت منظمة السياحة العالمية، وزارة السياحة والآثار للمشاركة في المنتدى العالمي الثامن لمنظمة السياحة العالمية حول سياحة فن الطـهي، والذي سينعقد في مدينة سان سيباستيان بدولة إسبانيا، في الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر المقبل.

وأعلنت المنظمة في خطابها، عن أنه سيقوم بالتعاون مع المنظمة لتنظيم المنتدى «مركز الباسك للطهي»، وفي إطار التعاون الوثيق والمستمر بين الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية والاتحاد المصرى للغرف السياحية، طالبت الوزارة من الغرفة بتعميم المنشور على الغرف السياحية المتنوعة، نظرًا لأهمية الحدث.

من جانبه، قال الخبير السياحي معتز صدقى: «السائح اليوم لا يقتصر اهتمامه على رؤية معالم البلاد، بل أصبح يتجه نحو اكتشاف النكهات والأطباق التي تقدمها، لافتًا إلى أن جودة طعام المقصد السياحي هو جواز السفر الحقيقي للثقافة على اختلاف ألوانها وأذواق بلدانها مهما كانت الوجهة، موضحًا أنه سيظل المذاق والنكهات هي الدافع للسائحين لاستكشاف الثقافة بطريقة فريدة ومباشرة، من خلال تنوع الأطباق المختلفة.

وأوضح أن الترويج للأغذية والمطاعم المحلية أمر حاسم في جذب السياحة، فكل طبق يحمل في طياته قصة عن تاريخ البلد وتقاليده، ويوفر للسائح فهمًا أعمق للثقافة، موضحًا: «الترويج للمأكولات المحلية يمكن أن يعزز الاقتصاد المحلي، ويخلق فرص عمل جديدة، ويدعم المزارعين والموردين والصناعات المتوسطة والصغيرة».

وأتم صدقي، أن إيطاليا تشتهر بالبيتزا في نابولي والمكرونة في بولونيا، كما تم تصنيف المطبخ الياباني "واشوكو" ضمن التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، ما يعكس جاذبيته العالمية.