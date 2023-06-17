بعد زيارة المشاهير| "سياحة الطعام".. كيف يمكن الاستفادة منها في مصر؟

في إطار اهتمام الدولة بالترويج للسياحة باعتبارها واحدًا من أهم مصادر الدخل القومي للبلاد، يظهر نوعا جديدا ينتشر عالميًا ويلاقي رواجًا كبيرًا وهو ما يعرف بسياحة الطعام، الأمر الذي جعل مصر تسير نحو الاتجاه إلى التوسع في هذا النوع الجديد خاصة وأن المطبخ المصري يتميز بتنوع أصنافه وشهية مذاقها.

وفي هذا الإطار، كانت وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، قد استضافت مؤخرًا اثنين من أهم الطهاة ومدونى الطعام بمنطقة الشرق الأوسط من كل من دولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة واللذان يتمتعان بنسبة متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الترويج لمفهوم سياحة الطعام، وعرض ما يتميز به المطبخ المصري من أكلات مصرية بما يساهم في جذب المزيد من السائحين من مختلف دول العالم من محبي سياحة الطعام.

واستطاع مدونو الطعام خلال زيارتهم لمصر تنفيذ حلقتين تحت رعاية الهيئة عن الأكلات المصريةةالتي يتميز بها المطبخ المصري، مع اثنين من مدوني الطعام المشهورين من مصر.

خبير سياحي: سياحة جديدة تحتاج المزيد من الاهتمام

عن سياحة الطعام، أكد محمد كارم الخبير السياحي ورئيس اللجنة العليا للسياحة في حزب أبناء مصر في حديثه لـ"الدستور" أنها واحدة من أنواع السياحة المستجدة في مصر، قائلا إنها مازالت تحتاج المزيد من الاهتمام، لتطويعها بهدف أن تصبح واحدة من أهم موارد الدخل القومي لمصر وأحد أهم أنواع السياحة المصرية.

وتابع كارم أن الأكلات المصرية تحظى بإعجاب كثير من السياح الأجانب، وعلى رأسهم اليونانيين والإيطاليين وكذلك الفرنسيين، وأيضًا سائح جنوب شرق آسيا، وغيرهم من مختلف دول العالم.

كما لفت إلى أن السائح اليوناني يأتي على قائمة السياح الذين يعجبون بالأكل المصري ويأتون من بلادهم خصيصًا لتناوله، لأنهم شعب "أكيل" بطبعه، كما أن المطبخ المصري يعتبر من أهم المطابخ العالمية لما يتميز به من الأصناف المتنوعة ذات المذاق الشهي.

وأوضح الخبير السياحي أن بين أبرز أصناف الأكلات المصرية الشعبية التي تنال إعجاب السائح هي الملوخية والكشري المصري.

وأردف أنه لذلك يجب على الدولة زيادة الاهتمام بهذا النوع من السياحة، من خلال إقامة العديد من المهرجانات الخاصة بالطعام المصري، والتي تشجع المزيد من السياح على الإقبال على زيارة مصر.

يُذكر أن منظمة السياحة العالمية في الكتيب الأخير والذي قد أصدرته عن سياحة الأطعمة أوضحت أن المدن الساحلية القديمة والمناطق الريفية متصدرة سياحة الطعام، لكون وجهات المسافرين بدأت تُحدد بناءً على نوع الطعام ودرجة ارتباطه بتراث المدن.

عمرو صدقي: نحتاج إلى تعاون هيئة سلامة الغذاء و"ريلز" المطاعم مفيدة

من جهته، قال عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة السابق لمجلس النواب لـ"الدستور" إن سياحة الطعام هو نشاط معروف حاليًا في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن مصر تتميز بتنوع أكلاتها في جميع مدنها إذ أن لكل مدينة بها "براند" خاصة في كل شئ، ومن بين ذلك تميز في الطعام.

وأوضح صدقي أن هذا النوع من السياحة يمكن استغلاله بالشكل الأمثل، ولكن مع تضافر العديد من الهيئات المسئولة لضمان أن يأتي بثماره، كأن تتعاون هيئة سلامة الغذاء لتقديم أفضل الأطعمة المصرية الشعبية بأعلى جودة للسياح والتوسع في ذلك داخل كافة أقاليم مصر ومحافظاتها.

أما عن ظاهرة "البلوجرز" الذين ينشرون فيديوهات تروج للمطاعم المصرية الشعبية قال رئيس لجنة السياحة السابق لمجلس النواب إنها مفيدة للغاية في الترويج لسياحة الطعام في مصر، مشيرًا إلى ضرورة الرقابة المستمرة عليها، ومساندة المتميز منها.

بلوجرز عرب وأجانب روجوا للأكل المصري

يُذكر أن هناك العديد من البلوجرز الذين تبنوا الترويج للطعام المصري من بينهم البلوجر اللبنانية الأشهر، هاجر الصغير التي استطاعت من خلال جولتها في الكثير من المطاعم المصرية الشعبية أن تشعل مواقع التواصل، برفقة البلوجر يوسف موسى الذي قام بتعريفها على هذه الأكلات والتي نالت إعجابها كثيرًا مثل الكشري المصري ومطاعم الفول.

وكانت حالة البوجر السويدي جواناثان سفيدبرج واحدة من الحالات التي عبرت عن نجاح سياحة الطعام في تحقيق هدفها، وجواناثان سفيدبرج هو بلوجر سويدي وصاحب صفحة Gastronomy by Jonathan استطاع أن يقيم العديد من أمسيات العشاء على شرف الأكلات المصرية، نتيجة فرط إعجابه بالمطبخ المصري بعد زيارته لمصر في إحدى المرات.

بين أولى الأكلات المصرية التي تحدث عنها سفيدبرج كانت الحواوشي المصري الأصيل، والذي قال عنه أنه جربه لأول مرة عند زيارته لمصر على إحدى عربات أكل الشارع في القاهرة، فأعجب بمذاقه كثيرًا، وهو ما جعله يعود مرة أخرى لمصر.

جواناثان في المرة الثانية زار البحر الأحمر واختار مرة أخرى تناول الرغيف المصري وقد وقع في غرامة، وهو ما دفعه إلى دراسة سر خلطة الحواوشي وبدأ في صنعه من اللحم المفروم والبصل والفلفل الرومي والبقدونس وبهارات اللحم، إلا أنه قال إن السر الحقيقي لسحر تميز الحواوشي هو "العيش البلدي"، وهو الذي شبهه بخبز البيتا القروي اليوناني، ولكنه قال عنه في الوقت نفسه أنه خبز لا مثيل له.

“توم هانكس” يتناول “الملوخية” بمطاعم مصر

وقد وضح جذب سياحة الطعام في مصر مؤخرًا لعدد من مشاهير العالم، وبينهم نجوم هوليوود إذ ظهر النجم العالمي توم هانكس أثناء زيارته لمصر من عدة أشهر، وهو يتناول طبق "ملوخية" بأحد مطاعم الزمالك الشهيرة بصحبة زوجته النجمة العالمية ريتا ويلسون، وهوما جعل صورهما تتداول كثيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

جهود وزارة السياحة للترويج لسياحة الطعام

من جهتها، تبنت وزارة السياحة والآثار الترويج لسياحة الطعام، من خلال عدد من الأكلات المصرية التراثية الشهيرة، وهو ما جعل منظمة السياحة العالمية تتبنى توزيع تلك الأكلات.

ومن خلال الحساب الرسمي لتنشيط السياحة على موقع "تويتر"، أطلق هاشتاج "هى دى مصر"، الذي استخدم الأكلات والمشروبات المصرية المتميزة مثل العسل والطحينة والجبنة مع وغيرها من الأطباق المصرية.

كذلك شهدت مصر في مطلع العام الحالي حدث فريد من نوعه إذ استضاف برج القاهرة مهرجان السياحة والتذوق بهدف الترويج للأكل المصري وتنشيط السياحة.