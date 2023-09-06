رسميًا.. الشباب السعودى يعلن التعاقد مع مدافع الهلال

أعلن نادي الشباب السعودي تعاقده رسميًا مع حمد اليامي مدافع فريق الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

وشارك المدافع الشاب مع الهلال السعودي في 9 مباريات خلال الموسم الماضي، حيث سجل هدفا واحدا فقط.

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الشباب السعودي يضم حمد اليامي على سبيل الإعارة

أعلن نادي الشباب السعودي تعاقده مع حمد اليامي لمدة عام واحد على سبيل الإعارة.

ولم يحصل المدافع البالغ من العمر 24 عامًا على فرصة المشاركة مع فريق الهلال في ظل تواجد الثنائي سعودي عبد الحميد ومحمد البريك اللذان يشاركان بشكل أساسي.

وتعد هذه الصفقة هي الخامسة لفريق الشباب بعد التعاقد مع الكولومبي جوستافو كويلار، والسنغالي الحبيب ديالو والمغربي رومان سايس والبلجيكي يانيك كاراسكو.



الشباب يعلن رحيل مدربه

أعلن نادي الشباب السعودي، رحيل الهولندي مارسيل كايزر بعد 41 يومًا فقط من توليه المهمة.

واتفق النادي السعودي مع المدرب الهولندي وجهازه المعاون على فسخ العقد بالتراضي بعد النتائج الكارثية التي حققها الفريق هذا الموسم.

وتم إسناد مهمة تدريب الفريق للأرجنتيني خوان براون وجهازه المساعد لتولي تدريب الفريق.

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بداية متواضعة في الدوري

قدم فريق الشباب بداية متواضعة ببطولة الدوري السعودي موسم 2023-2024.

وفشل الفريق في تحقيق الفوز خلال 5 جولات التي خاضها الفريق هذا الموسم ببطولة الدوري.

ويتواجد الشباب في المركز قبل الأخير برصيد نقطتين بعد التعادل مع الأخدود وضمك والهزيمة أمام الوحدة والنصر والخليج.

وأحرز فريق الشباب السعودي 4 أهداف واستقبلت شباك الفريق 12 هدفًا ليصبح أكثر فريق استقبل مرماه أهدافًا في الدوري السعودي هذا الموسم بعد 5 جولات فقط.



