الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. الشباب السعودى يعلن رحيل مدربه ويستعين بمدرب الإسماعيلى السابق

مارسيل كايزر
مارسيل كايزر

أعلن نادي الشباب السعودي، رحيل مدربه الهولندي مارسيل كايزر بعد 41 يومًا فقط من توليه المهمة.

وتولى كايزر مهمة تدريب الشباب السعودي في نهاية يوليو الماضي، خلفًا للمدرب الإسباني فيسنتي مورينو.

وأنهى نادي الشباب السعودي التعاقد مع كايزر وجهازه المعاون بالتراضي بين الطرفين بعد تراجع نتائج الفريق منذ انطلاق الموسم.

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مدرب الإسماعيلي السابق يتولى مهمة تدريب الشباب

كلفت إدارة نادي الشباب السعودي، مدرب فريق الشباب بالنادي، الأرجنتيني خوان براون وجهازه الفني المساعد لتولي مهمة الإشراف على تدريب الفريق.

وكان المدرب، صاحب الـ45 عامًا، قد سبق وتولى تدريب الإسماعيلي وقاده في 6 مباريات فقط.

وفشل براون في تحقيق أي فوز مع الإسماعيلي خلال المباريات الست التي قاد فيها الدراويش، حيث تعادل في 3 مباريات وهُزم في مثلها.

بداية كارثية لفريق الشباب

قدم فريق الشباب السعودي بداية كارثية ببطولة الدوري السعودي (روشن) موسم 2023-2024، وذلك بعد أن فشل في تحقيق الفوز في المواجهات الخمس التي خاضها هذا الموسم.

ويحتل فريق الشباب المركز السابع عشر "قبل الأخير" بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد نقطتين.

وجمع الفريق السعودي، النقطتين من التعادل في مباراتين أمام الأخدود وضمك، والخسارة أمام الوحدة والنصر والخليج.

سجل فريق الشباب السعودي 4 أهداف فقط واستقبلت شباكه 12 هدفًا كأكثر فريق استقبل أهدافًا في الدوري السعودي هذا الموسم.

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