اللواء سمير فرج: بريطانيا غيرت قانونها من أجل الدكتور مجدى يعقوب

قال اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي: "كتبت مقالة في الأهرام منذ عامين للإشادة والعرفان بجهود السير مجدي يعقوب العالمي طبيب القلوب".

وأضاف اللواء الدكتور سمير فرج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية النهار، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، أن بريطانيا غيرت قانون منح لقب السير من أجل الدكتور مجدي يعقوب بغرض منحه اللقب رغم حمله الجنسيتين.

وأوضح اللواء الدكتور سمير فرج أن السير مجدي يعقوب رجل عظيم قدم لمصر الكثير، وترك إنجلترا من أجل قلوب المصريين.

وفي تصريحات سابقة، قال السير مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي: "لا أريد أن أموت قبل نقل كل ما تعلمته إلى زملائي".

وأضاف تصريحات متلفزة باللغة الإنجليزية: "وأنا سعيد جدًا لأنهم يستطيعون الآن فعل كل أفعله الآن، لكنهم يفعلون ذلك بشكل أفضل أيضًا".