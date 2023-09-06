فى ثالث محطاتها.. انطلاق اختبارات مسابقة حفظ القرآن بالرواق الأزهرى بالأقصر

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات الموسم الثاني لمسابقة حفظ القرآن الكريم برعاية الأزهر الشريف، بوجهتها الثالثة بمقر الاختبارات بمحافظة الأقصر، حيث تستقبل اللجان المتقدمين من محافظات: "الأقصر وقنا وأسوان والبحر الأحمر".

وتتشكل لجان الاختبار من عدد من أعضاء لجنة مراجعة المصحف، إلى جانب عدد من باحثي الجامع الأزهر برئاسة الشيخ حسن عبدالنبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، وإشراف الشيخ إبراهيم السيد حلس، مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر، والدكتور أحمد علي همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر.

وأوضح الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن الموسم الثاني من المسابقة التي ينظمها الأزهر الشريف بالتعاون مع بنك فيصل الإسلامي، تتخطى جوائزه المليون ونصف المليون جنيه، وقد وصل عدد المتقدمين للمسابقة 5684، موزعين على 165 لجنة بأربعة مقرات على مستوى الجمهورية تيسيرًا على المتسابقين.

وفي سياق سابق أوضح الدكتور هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر أن المسابقة مدتها 15 يومًا، موضحًا أن اختبارات القرآن الكريم تتم بتقنية الاختبار المميكن الذي يتم تسجيله بالصوت والصورة؛ ضمانًا للشفافية، والعدالة في توزيع الأسئلة، وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الممتحَنين.

