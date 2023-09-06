الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى يكشف تفاصيل انهيار منزل حدائق القبة

جريدة الدستور

قال الكاتب الصحفي أحمد بعزق، إن المنزل الذي سقط فجر اليوم في منطقة حدائق القبة، الأهالي وصفوا لحظة انهياره بأنها مثل القنبلة وكان ذلك في تمام الخامسة فجرًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المنزل سقط على صاحبه وهو الحاج زين، وأسرته بالكامل مما أدى لوفاته ووفاة زوجته، ووفاة نجله الدكتور محمود، والمشهور بين السكان بنشاطه الخيري وتنازله عن قيمة الكشف للمحتاجين.

وتابع أن 3 من الأسرة أصيبوا ومنهم طبيب آخر بالإضافة إلى ابنتين، مشيرًا إلى أن العقار اشتراه الحاج زين منذ 10 سنوات، ورفعه طابقين ليصبح 4 طوابق غير الأرضي.

سبب سقوط المنزل

وكشف عن أن سبب سقوط المنزل كان قيام الحاج زين بإجراء عمليات ترميم في الطابق الأرضي، وإزالة حوائط وإنشاء أخرى والبيت لم يتحمل التعديلات، مؤكدًا أنه توجد رواية أنه صدر ضده قرار تنكيس من فترة ولم تتم ولكنها غير موثقة. 

الكاتب الصحفى سقط فجر اليوم منطقة حدائق القبة سبب سقوط المنزل قرار تنكيس

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