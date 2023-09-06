الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة السعيد: الدول الأكثر فقرًا فى إفريقيا هى الأعلى فى النمو السكانى

الدكتور أسامة السعيد
الدكتور أسامة السعيد

قال الدكتور أسامة السعيد، الباحث في الشئون الدولية، إن الدول الأكثر فقرًا في إفريقيا هي الأعلى في النمو السكاني، مضيفًا: "المشكلة تحدث بسبب اقتران الزيادة السكانية غير المخططة بمحدودية الموارد أو عدم الاستخدام الرشيد لها".

وأضاف السعيد خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" أن هذا ما ينطبق على الحالة الإفريقية، متابعًا: "نتحدث عن قارة غنية بالموارد وليست فقيرة من حيث الموارد الطبيعية والبشرية".

أسامة السعيد: إفريقيا تمتلك 33% من موارد العالم الطبيعية

وأشار إلى أن القارة الإفريقية تمتلك نحو 33% من موارد العالم الطبيعية، وتمتلك ثروات طبيعية ونحو 25% من الأراضي الزراعية القابلة للزراعة.

وتابع: "لكن للأسف الشديد لأسباب بعضها طبيعية والبعض الآخر نتيجة عدم الاستقرار السياسي وانتشار الفساد والتغيرات المناخية لا تُستغل هذه الموارد بالشكل الصحيح وبالتالي تضع القارة الإفريقية في مأزق حقيقي أمام فكرة النمو السكاني".

وأكد أن القارة الإفريقية هي الأكثر نموًا من حيث التعداد السكاني، ومن المتوقع أن تمثل ربع سكان العالم بحلول عام 2050 لكن للأسف هؤلاء السكان يعانون من الفقر والأمن الغذائي ومشكلات تتعلق بانتشار الأمراض.

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