الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس جامعة المنوفية: نشر 26000 بحثاً دوليًا في اجتماع الدراسات العليا

دكتور احمد فرج القاصد
دكتور احمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية

ترأس الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية ، اجتماع مجلس الدراسات العليا بمشاركة وكلاء الكليات للدراسات العليا وأعضاء  اللجنة، وسعاد بيومي رئيس الإدارة  المركزية لمكتب رئيس  الجامعة، ومدير عام الدراسات  العليا أون لاين.

وأشار الدكتور أحمد القاصد أن الجلسة تناولت الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة للدراسات العليا والعلاقات الثقافية، وقامت اللجنة بالمصادقة على محضر اجتماع  الجلسة السابقة والإحاطة بمتابعة ماتم تنفيذه من قرارات، كما تم خلال الاجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية ونصف السنوية الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراة عن العام الجامعي السابق والحالي إلي جانب الإحاطة بالتقارير العلمية المقدمة من أعضاء البعثات العلمية والتقارير العلمية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عن حضورهم مؤتمرات داخل الجامعة وخارجية بالجامعات المصرية والعربية.

 

مجلس الجامعة يوافق على منح 104 طلاب درجة الماجستير والدكتوراه 

وأعلن  رئيس  الجامعة أن مجلس الجامعة وافق في جلسته الأخيرة على منح 104 طلاب درجتي الماجستير والدكتوراة  منهم  30 طالبًا وطالبة درجة الدكتوراة و74 طالبًا وطالبة درجة الماجستير بكليات "العلوم- التربية- الهندسة الإلكترونية - الهندسة- الآداب- الحاسبات والمعلومات- الحقوق- الإقتصاد المنزلي- الطب- التربية النوعية – التمريض - معهد الكبد القومي – الزراعة"

رئيس جامعة المنوفية.. نشر 26000 بحثًا لأعضاء هيئة التدريس

وأكد رئيس الجامعة ، علي أهمية البحث العلمي و النشر الدولي مشيرا إلي  أنه تم نشر 26000 بحثا لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالمجلات العلمية  العالمية  خلال الفترة الماضية ،منهم 19289 بحثًا مشتركًا و6482 بحثا فرديا  مضيفا أنه تم نشر 229 بحثا  خلال  شهر أغسطس.

رئيس جامعة المنوفية يوجه بمساعدة وتذليل العقبات أمام طلاب الدراسات العليا 

وأضاف القاصد، أن لجنة الدراسات العليا ناقشت أيضًا خطة الجامعة والكليات في مجال البحث العلمي والدراسات العليا  وسبل تذليل العقبات التي تواجه الباحثين وطلاب الدراسات العليا وحل مشاكل الطلاب  المتعثرين.

ووجه القاصد، بضرورة عمل حصر دائم لأعداد طلبة الدراسات العليا وكل ما يتعلق بياناتهم الدراسية وتذليل أي  معوقات  تواجه الطلاب فورًا، والاستعداد للعام الدراسي الجديد والانتهاء من وضع الجداول والخطة  الدراسية قبل بداية الدراسة.

كما شدد القاصد، على ضرورة اتباع اللوائح والقوانين المنظمة للدراسات العليا بالمجلس الأعلى للجامعات وقرارات مجلس الجامعة.

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