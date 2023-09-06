الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"aiBANK" يطلق وديعة "سلم واستلم" بعائد يصل إلى 15٪ يصرف مقدمًا

شريف ندا
شريف ندا

أعلن اليوم"  aiBANK " البنك الرائد في مصر الذي يقدم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية الإسلامية، عن إطلاق وديعة "سلم واستلم" بعائد يصل إلى 15٪ يصرف مقدماً وبحد أدنى لربط الوديعة 500,000 جنيه ومضاعفاتها بدون حد أقصى. وتتيح هذه الوديعة آجال تصل إلى 6 أشهر مع امكانية الاسترداد في أي وقت طبقا للشروط والأحكام. 

وتأتي هذه الخطوة في ضوء استراتيجية البنك نحو تقديم خدمات مصرفية متنوعة وتقديم أحدث خدمات ومنتجات في السوق المصرفي المصري ومنها الودائع قصيرة الأجل التي تلبي احتياجات العملاء الراغبين في استثمار أموالهم لفترات قصيرة وتتمتع بالامتيازات التالية: إتاحة الوديعة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، واستلام الفائدة مقدماً في نفس اليوم، و إمكانية الاقتراض بضمان الوديعة طبقا للشروط والأحكام، وسعر فائدة تنافسي وفقا لمدة الوديعة.

تحقيق أقصى استفادة

وفي هذا السياق، صرح شريف ندا، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية وشبكة الفروع في aiBANK، أن البنك يسعى جاهدًا لتحقيق أقصي استفادة لعملائه فقد صممت هذه الوديعة بهدف صرف العائد بالكامل عند ربط الوديعة، مما يتيح للعملاء الاستفادة من الفوائد مقدماً وتجنب أي تغييرات في الأسعار في ظل التحديات المحلية والعالمية الحالية. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص  aiBANK على إرضاء عملائها من خلال تقديم خدمات متميزة وتنافسية بالإضافة إلى استخدام أحدث أنظمة تكنولوجيا المعلومات لتحسين الأداء وتعزيز مستوى الخدمات المصرفية.

ومن ناحية أخرى، أضاف محمد عبد المنصف، رئيس تطوير منتجات التجزئة المصرفية في aiBANK، أن البنك يتطلع إلى الاستحواذ على حصة أكبر من السوق المصرفي، وذلك ضمن جهوده الرامية للتوسع في مصر ومواكبة مستجدات السوق المصرفي، وذلك من خلال تقديم منتجات مصرفية جديدة تستهدف شرائح مختلفة من العملاء الأفراد والشركات، فعلى سبيل المثال تم إصدار شهادات بالجنيه المصري لمدة ثلاث سنوات بعائد سنوي يصل إلى 18% وهي متاحة للعملاء الأفراد فقط. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق شهادات بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات بعائد سنوي يصل إلى 5.30%، وأيضاً إطلاق حساب توفير بلس بعائد يصل إلى 15% يصرف شهرياً. 

ويعمل aiBANK على تقديم خدماته لكافة العملاء من خلال شبكة واسعة تضم 33 فرعاً في جميع أنحاء الجمهورية. كما يواصل البنك جهوده في التوسع وافتتاح فروع جديدة في محافظات القاهرة والدلتا ومنطقة الصعيد خلال الفترة المقبلة، بهدف توفير الخدمات المصرفية لأكبر عدد من العملاء. بالإضافة إلى ذلك، يعمل aiBANK  على توسيع شبكة الصراف الآلي  ATM  لتغطي أغلب المناطق الحيوية، بهدف توفير التواجد الملائم سهولة الوصول للعملاء في أي وقت ومكان. 

ويأتي ذلك في أعقاب توقيع بروتوكول تعاون طويل الأجل مع شركة Visa لتقديم باقة متكاملة من أحدث المنتجات والخدمات في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية وإطلاق aiPremier Elite التي تقدم باقة حصرية من المزايا والخدمات الفريدة لشريحة كبار العملاء. بالإضافة إلى ذلك، أعلن البنك شراكته مع InstaPay هذا العام، والتي مكنت العملاء من تحويل الأموال على الفور بين الحسابات المصرفية والبطاقات والمحافظ الرقمية باستخدام هواتفهم المحمولة.

بنك الاستمثار العربي
بنك الاستمثار العربي
aiBANK منتجات مصرفية باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية الإسلامية آجال تصل إلى 6 أشهر مع امكانية الاسترداد في أي وقت عائد يصل إلى 15٪ بحد أدنى لربط الوديعة 500,000 جنيه رئيس مجموعة التجزئة المصرفية وشبكة الفروع في aiBANK

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